Cuando los Cangrejeros de Santurce visiten este miércoles a los Criollos de Caguas en el Estadio Yldefonso Solá Morales para el cuarto choque de la Semifinal A, tendrán la misión de ganar una vez más como visitantes y colocar la serie 3-1 a su favor.

Dicho escenario los dejaría a un solo triunfo de asegurar su boleto a la serie final por el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Los Cangrejeros dominan la semifinal 2-1 tras salir por la puerta ancha en sus últimos dos compromisos. Con un triple de Jeremy Arocho en la octava entrada el domingo, Santurce quebró un empata a tres para salir con el triunfo, 6-3, sobre los Criollos y tomar ventaja en la serie.

PUBLICIDAD

Santurce, que batea en colectivo .232, cuenta con el madero de Rubén Castro, que lidera a su equipo con cuatro imparables, un cuadrangular, dos carreras anotadas y otras dos remolcadas. Promedia .400.

La escuadra del Valle del Turabo, en cambio, registra un promedio de .208, guiada por Nelson Velázquez, con .444, cuatro indiscutibles y dos anotaciones.

Aunque Caguas ha tenido la oportunidad de salir por la puerta ancha, su relevo ha permitido 10 carreras limpias en los últimos dos choques.

Los Criollos ostentan una errática efectividad colectiva de 4.50. Es la más alta entre los cuatro equipos activos en el torneo. Santurce, por su parte, tiene 2.83 de era.

La novena dirigida por Ramón Vázquez deberá buscar una reacción para igualar la serie y obligar, hasta el momento, un sexto partido. La semifinal es a un máximo de siete juegos.

Asimismo, en la Semifinal B los Gigantes de Carolina enfrentarán situación similar cuando reciban la visita de los Leones de Ponce en el Estadio Roberto Clemente Walker este miércoles.

El conjunto gigante saldrá al terreno a defender su casa y buscar su primera victoria como local en la serie. El posible triunfo también los colocaría arriba 3-1, acercándolos al objetivo mayor de la temporada.

La ‘tropa’ lidera la serie 2-1 al ganar los dos choques como visitante.

Carolina supera a Ponce en los departamentos colectivos con promedio de bateo de .219 y una efectividad de 2.35. Gabriel Cancel domina la ofensiva carolinense con .417, cinco indiscutibles, cuatro carreras, un jonrón y dos empujadas.

PUBLICIDAD

Los melenudos, por su parte, tienen una baja producción ofensiva de .187 y una efectividad de 4.00. El refuerzo Emmanuel “Pulpo” Rivera promedia .400 con el madero, con cuatro hits, un cuadrangular, dos anotadas y otras tres remolcadas como líder del conjunto león.

Los Leones pudieron haber ganado el tercer choque de la serie en casa el domingo, pero Sabin Ceballos sacudió un cuadrangular remolcador de tres carreras que selló la victoria gigante por marcador, 5-3.

Ponce necesita el triunfo del miércoles para volver a igualar la semifinal.

El quinto duelo de ambas series se jugará este jueves en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, hogar de Santurce, y el Estadio Francisco “Paquito” Montaner de Ponce, casa de los Leones.