La novata del Año del Voleibol Superior Femenino, Sofía Victoriá López, anunció su sorpresivo retiro de las canchas, confirmó este lundes la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) a través de un comunicado de prensa.

La solicitud de la jugadora de las Criollas de Caguas fue evaluada “conforme a los reglamentos vigentes y, tras el debido proceso, fue aprobada por el presidente de la FPV, César Trabanco”, dice el comunicado.

No se informó, de inmediato, las razones para su decisión.

“La Federación reconoce y valora las aportaciones de Sofía Victoriá al desarrollo del voleibol puertorriqueño, tanto por su desempeño competitivo como por el ejemplo de disciplina y compromiso que ha demostrado desde sus etapas formativas hasta su llegada al voleibol profesional”, indicó el comunicado.

Sofía es la hermana de la también voleibolista Pilar Victoriá López, quien murió en el 2024 de causas naturales cuando se encontraba activa en la Liga de Turquía.

Victoriá cumuló 223 puntos en su primera temporada en la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) y ayudó a las Criollas a ganar el campeonato.