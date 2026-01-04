Los bicampeones Caribes de San Sebastián aseguraron su pase a la final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) por tercera temporada consecutiva tras barrer el sábado a los Patriotas de Lares en cuatro parciales en el Coliseo Félix “Amiguito” Méndez Acevedo.

Los marcadores fueron 25-15, 21-25, 25-22 y 25-22. San Sebastián ahora espera por el ganador de la semifinal B entre los Cafeteros y los Plataneros, que domina Yauco 2-1 y continuará el domingo en el Coliseo Carmen Zoraida Figueroa, de Corozal.

La ofensiva de los Caribes se repartió entre Pelegrín Vargas y Ezequiel Cruz, ambos con 17 puntos. Les siguió Corey Chavers con 16 unidades. Por Lares, Jair Santiago fue el mejor con 18 tantos, mientras que Nick West sumó 10.

En el tercer set, con el partido nivelado a un set por bando, los Patriotas hicieron un empuje, pero no lograron cerrar. Los Caribes resistieron y tomaron ventaja 22-20 gracias a un ataque efectivo de Ezequiel Cruz por la zona dos. Lares respondió con dos puntos al hilo de Jair Santiago, uno en ataque por la zona dos y otro en servicio directo, para empatar el marcador 22-22.

Sin embargo, tres puntos consecutivos de San Sebastián, incluyendo un saque fuera de las líneas de Santiago y dos servicios directos de Cruz, les dieron el parcial y la ventaja 2-1. En el cuarto set, los campeones defensores se despegaron 16-10 después de un balón que Vargas “compró” bien tras un pase pasado del líbero José Pacheco. El sexteto del “Pepino” no volvió a mirar atrás.

San Sebastián dominó en la mayoría de los departamentos: ataques (54-45), bloqueos (12-10), servicios directos (5-2), defensas (62-51) y pases (42-35). Lares fue superior solamente en asistencias (19-17).