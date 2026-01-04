San Juan. Amanda Serrano tuvo el sábado un regreso triunfal a Puerto Rico tras derrotar a Reina Téllez por decisión unánime para retener los campeonatos de peso pluma (126 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

Los tres jueces favorecieron a Serrano con tarjetas de 98-92, 97-93 y 97-93, luego de 12 asaltos a tres minutos, como los hombres.

Téllez no hizo el peso para este combate al detener la báscula en las 126.6 libras, por lo que los títulos hubiesen sido declarados vacantes si ganaba. Serrano, por su parte, no peleaba en Puerto Rico desde 2021, cuando noqueó a la argentina Daniela Bermúdez en la Plaza del Quinto Centenario del Viejo San Juan. La puertorriqueña, de 37 años, también venía de dos derrotas consecutivas ante la irlandesa Katie Taylor en 2024 y 2025.

PUBLICIDAD

Téllez, de 22 años, aceptó en reto de intentar arrebatarle a Serrano sus campeonatos con menos de dos semanas de preparación después de que la mexicana Erika Cruz arrojó positivo a clembuterol en una prueba de la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA, por sus siglas en inglés).

A diferencia de la joven estadounidense, Cruz es una excampeona mundial con vasta experiencia y 21 combates en sus costillas. Perdió contra Serrano hace dos años por decisión unánime en el Theater del Madison Square Garden, de Nueva York.

Con el resultado, Serrano ahora presenta marca de 48-4-1 con 31 nocauts, mientras que Téllez sufrió su primera derrota en el profesionalismo. Aún así, la boricua no logró su meta de empatar el récord de nocauts de Christy Martin, pero se colocó a dos triunfos de llegar a la mítica cifra de 50.

En la coestelar, Stephanie Han (12-0, 3 KO’s) retuvo el título ligero (135 libras) por decisión unánime ante Holly Holm (34-3-3, 9 KO’s) después de que la pelea fuera detenida en el séptimo round después de un cabezazo accidental que provocó una cortadura en la frente de la campeona.

Holm, de 44 años, buscaba convertirse en la primera boxeadora en ganar un cinturón tras ser exaltada al Salón de la Fama. Esta era la primera ocasión que peleaba por un título mundial desde 2013.

“No sabía cuán grave era. Justo cuando me dio el cabezazo, la sangre bajó. Entiendo un poco de español y entendí la palabra clave sobre el golpe. Esperaba que se fuera a decisión y así fue”, declaró Han después del encuentro.

PUBLICIDAD

“Holly es un fenómeno. Tiene poder. Tengo respeto. Fui más técnica y hábil que ella. Lancé mejores combinaciones que ella. Me encantaría una revancha. Soy de Texas y ella de Nuevo México. Me gustaría que fuera en mi ciudad o en la de ella porque sé que los fanáticos la respaldarán”, agregó.

Krystal Rosado (7-1, 2 KO’s) venció por decisión unánime a la canadiensa Tania Walters (7-4, 2 KO’s) en un pleito a seis asaltos de tres minutos de peso gallo (118 libras).

Los tres jueces vieron a la carolinense ganar al entregar tarjetas con puntuación de 60-54. Con este triunfo, Rosado dejó atrás su primera derrota como profesional que sufrió en octubre del año pasado frente a la estadounidense Shurretta Metcalf.

“Me siento muy bien. Estoy bien agradecida con todo el apoyo que me han dado desde mi derrota. El apoyo se siente y hoy les demuestro que vengo con más fuerza y que la derrota no fue nada en mi carrera, solo un aprendizaje más. Por eso, era bien importante ganar esta pelea”, comentó la púgil de 23 años después del combate.

Antes de eso, la estadounidense Alexis Araiza (4-2-1, 1 KO’s) abrió la velada con un triunfo por decisión unánime sobre la australiana Ebanie Bridges (9-3, 4 KO’s) en una pelea de las 118 libras a ocho rounds.