San Juan. Jonathan “Bomba” González se convirtió el sábado en el nuevo campeón interino de peso mosca (112 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras derrotar a Yankiel “El Doctorcito” Rivera en la pelea estelar de la cartelera preliminar de la velada encabezada por Amanda Serrano en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

Los tres jueces vieron a González ganar por decisión unánime al entregar tarjetas de 114-113, 116-111, 117-110. Así las cosas, el cagüeño conquistó su segunda división a un año de perder su título minimosca (108 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el primer asalto frente al estadounidense Anthony Olascuaga.

“Yo trabajé lo más duro que podía para esta pelea y subí de la misma forma que en mi pelea pasada, que por primera vez diré que esa noche estaba completamente lastimado de la cervical. No podía guantear y fui para Japón porque no podía fallar otra vez. Esta vez, me preparé para una pelea contra uno de los mejores de Puerto Rico, pero sabía que mi experiencia iba más allá que cualquier olímpico u otro boxeador que viene subiendo con un promotor bueno”, expresó González en un aparte con los medios tras el triunfo.

Jonathan "Bomba" González durante su combate con Yankiel Rivera en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

Pese a ser un excampeón mundial con vasta experiencia, “Bomba” era visto por algunos como un “escalón” para Rivera, de 28 años, que tras su impresionante paso en el boxeo aficionado, firmó con Most Valuable Promotions (MVP) en junio de 2025. Sin embargo, González mostró desde temprano la experiencia que recogió a lo largo de 33 combates en el profesionalismo.

“La gloria y la honra es de Dios. Yo no le sirvo tanto a Jesucristo, pero creo y tengo mucha fe en que tiene un propósito conmigo. Me demostró que me queda mucho boxeo. Esto lo hago por mis hijas y ellas estarán bien de ahora en adelante. Con esta victoria, sigo probando que yo no soy un escalón de nadie”, señaló el púgil de 34 años a preguntas de Primera Hora . “Soy un campeón en dos divisiones y ya es hora que me respeten. Voy por más, voy por Sandoval”, exclamó.

González, quien mejoró su récord a 29-4-1 con 14 nocauts, hizo referencia a un combate unificatorio con Ricardo Sandoval, campeón mosca de la AMB y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). No obstante, aseguró que desconoce cuál será su próximo paso y que será una decisión que tome su manejador, Jordan Maldonado.

Rivera, en cambio, sufrió su primera derrota como profesional en ocho salidas, luego de un decepcionante empate frente al venezolano Angelino Córdova en su primera pelea como boxeador de MVP. El toalteño estaba ranqueado primero en la AMB, cuarto en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y sexto en la OMB.

Jonathan "Bomba" González tira una izquierda contra Yankiel "El Doctorcito" Rivera durante el combate titular.

González estableció su dominio desde temprano cuando tumbó a Rivera en el segundo asalto con una mano sólida en el rostro. El experimentado peleador estuvo a punto de conseguir el nocaut, pero el olímpico sobrevivió el round. Luego, Rivera comenzó a concentrarse en el cuerpo del excampeón. Aún así, “Bomba” se mantuvo en control durante la mayoría de los asaltos para llevarse la victoria.

Otros combates

Más temprano, el salinense Jan Paul Rivera (14-0, 7 KO’s) venció por decisión mayoritaria al sanjuanero Alfredo “El Salsero” Cruz (10-4-1, 5 KO’s) en un cerrado combate de peso pluma (126 libras) establecido a ocho rounds.

Rivera, una de las promesas puertorriqueñas firmadas por MVP, nunca había ganado por decisión mayoritaria, pero Cruz demostró ser un hueso duro de roer para el prospecto de 24 años, quien terminó con el área encima del ojo inflamado.

“Lo que pasó hoy son cosas que pasan y de eso vamos a aprender. Hay espacio para mejorar… Pude hacerlo mejor, pero nada. Eso fue lo que se hizo. (Cruz) hizo una gran actuación. Realmente, no esperaba el trabajo que hizo, pero son cosas que pasan dentro del boxeo”, confesó Rivera luego de la pelea.

Por su parte, el aguadillano Henry “Moncho” Lebrón (21-0, 11 KO’s) preservó su invicto al noquear en el séptimo asalto al estadounidense Juan Tapia (14-5, 5 KO’s) en un pleito de peso superpluma (130 libras). Este marcó el regreso de Lebron al cuadrilátero, luego de más de un año inactivo tras su salida de Matchroom Boxing.

“Vine preparado para todo. Pensábamos que (Tapia) venía a pelear un poquito más agresivo, pero hizo todo lo contrario. Vino a sobrevivir y nosotros tomamos el tiempo. Llevamos un año de inactividad y aprovechamos el momento para ganar por nocaut en el séptimo”, comentó Lebrón después del combate.

“Para ser justo, me doy un ocho de 10. Podíamos acabarla antes si queríamos, pero nos dimos la tarea de disfrutar el combate y salimos con la victoria, que es lo más importante”, continuó.

Igualmente, el aguadeño Chris Echevarría (10-1, 4 KO’s) venció por decisión unánime al cidreño Gabriel Bernardi (7-4, 3 KO’s) en una pelea de peso supergallo (122 libras) pactada a seis rounds.

También el púgil de ascendencia puertorriqueña Alexis Chaparro (7-0, 6 KO’s) superó por decisión unánime al venezolano Augusto Leal Salazar (3-1, 1 KO’s) en un pleito de la división mediana (160 libras) establecido a seis asaltos.

La carolinense Elise Soto (10-0, 9 KO’s) también fulminó en el segundo round a la dominicana Liliana Martínez (25-24, 16 KO’s) en un combate de las 130 libras.

El naranjiteño Abner Figueroa (8-0, 1 KO’s) venció por decisión unánime al juanadino Edwin Rodríguez (12-10-11, 5 KO’s) en una pelea de peso gallo (118 libras) programada a seis asaltos.

De igual manera, el cagüeño Yandiel Lozano (3-0) derrotó por decisión unánime al sabaneño Johniel Ramos Cotto (3-3, 3 KO’s) en un pleito de las 130 libras pactado a seis rounds.

En la apertura de la velada preliminar, el bayamonés Caleb Tirado (1-0, 1 KO’s) noqueó al estadounidense Justin Hill (0-1) en el segundo asalto en un combate de la división de las 118 libras. De esta forma, Tirado abrió su paso en el profesionalismo con el pie derecho.