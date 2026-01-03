San Juan. Reina Téllez no podrá capturar los campeonatos de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), luego de no hacer el peso para su pelea del sábado contra Amanda Serrano en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

Serrano no tuvo problemas y detuvo la báscula en las 125.6 libras. Mientras tanto, Téllez, quien aceptó el combate con menos de dos semanas de anticipación, no corrió con la misma suerte y marcó 126.6 libras, a pesar de que ambos organismos le dieron hasta las 11:39 a.m. para dar el peso. Así las cosas, el pleito estelar de la cartelera organizada por Most Valuable Promotions (MVP) continúa en pie, pero, si la puertorriqueña pierde, ambos títulos de la división pluma serían declarados vacantes.

“Nos enteramos de la pelea hace dos semanas, aunque sé que no es excusa. La verdad lo intenté. Intenté cortar el peso desde que me levanté a las 5:00 a.m., pero no lo logré. Hice lo mejor que pude con las semanas que tuve para prepararme”, dijo Téllez a preguntas de Primera Hora después del pesaje en el Coca-Cola Music Hall del Distrito T-Mobile en San Juan.

“Realmente, esto no cambia nada. Ya estoy completamente hidratada, y estoy confiada y contenta para la pelea mañana. Demostraré que tengo corazón en este combate. Estoy agradecida con la oportunidad. Tengo solo 22 años y estoy siendo parte de la historia al pelear en un pleito a 10 asaltos de tres minutos”, continuó.

Este encuentro marcará el esperado regreso de Serrano a Puerto Rico, luego de casi cinco años. La boricua llega con récord de 47 victorias y un empate, incluidos 31 nocauts, en 52 salidas tras las dos derrotas consecutivas que sufrió ante la campeona indiscutible de peso superligero (140 libras), Katie Taylor. Téllez, por su parte, presenta una foja invicta en 14 encuentros, aunque empató en uno.

“Estoy contenta por tener la oportunidad de volver a pelear en mi hermosa isla contra una joven peleadora que vendrá a pelear e intentará ganar, pero estamos en Puerto Rico. Me siento bien. Estoy de vuelta en mi peso, la división pluma, donde soy campeona. Estos títulos son mis bebés y se quedarán conmigo en Puerto Rico”, aseguró Serrano en el pesaje.

Otras peleas

En la coestelar, la también exitosa peleadora de artes marciales mixtas Holly Holm (34-2-3, 9 KO’s) retará a Stephanie Han (11-0, 3 KO’s) por el campeonato de peso ligero (135 libras) de la AMB en un pleito a 10 asaltos de tres minutos. Ambas boxeadoras estadounidenses superaron la báscula al marcar 134.8 libras.

Esta será la primera pelea titular de Holm en 12 años, luego de su legendario paso por la UFC. A sus 44 años, buscará convertirse en una de las únicas púgiles en ganar un cinturón después de ser exaltada al Salón de la Fama del Boxeo en 2022.

“Mi mentalidad siempre ha sido hacer algo que nunca nadie ha hecho. Esa fue mi mentalidad cuando entré a las artes marciales mixtas: ser campeona en múltiples deportes de combates. Esto será lo próximo para mí y lo haré mañana en la noche”, declaró Holm.

La puertorriqueña Krystal Rosado (7-1, 2 KO’s) también dio el peso al marcar 117.4 libras para su pelea de peso gallo (118 libras) a seis asaltos de tres minutos contra la canadiense Tania Walters (7-3, 2 KO’s), quien registró 117.

Pero Yankiel “El Doctorcito” Rivera (7-0-1, 3 KO’s) y Jonathan “Bomba” González (28-4-1, 14 KO’s) fueron quienes la echaron pique a la velada tras el pesaje para su combate a 12 asaltos de tres minutos por el título interino de la división mosca (112 libras) de la AMB. Rivera cumplió con la báscula al pesar 114 libras, mientras que González marcó 112 exactas. Sin embargo, un intercambio de palabras durante su cara a cara terminó en un empujón de “El Doctorcito” a “Bomba”.

“Mi hermano tiene miedo. Mañana le enseñaré al mundo que sigo aquí y no importa si eres olímpico, tú no brincas etapas. Él no tiene un plan. No sabe qué hacer durante una pelea. Mañana entrará en pánico y le pasará como en su última pelea”, aseguró González acerca de Rivera, quien empató en su primer combate como púgil de MVP.

El toalteño, en cambio, se mostró confiado en el trabajo que ha realizado de cara a su pleito ante el excampeón mundial cagüeño.

“Sé que tendré que ser bien inteligente contra ‘Bomba’, ya que es un peleador experimentado y sé que va a venir con sus mañas. Solo tengo que hacer el trabajo que hice en el gimnasio para llevarnos esta victoria. Tenemos plan A y plan B. Estamos preparados para todo”, indicó Rivera.

La velada de MVP será transmitida a partir de las 8:00 p.m. en la plataforma de streaming DAZN y los boletos están disponibles en PRTicket.com.