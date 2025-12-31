San Juan. Antes de que Amanda Serrano suba al ring el sábado en el Coliseo Roberto Clemente, Yankiel “El Doctorcito” Rivera y Jonathan “Bomba” González protagonizarán una guerra entre puertorriqueños a 12 asaltos por el campeonato interino de peso mosca (112 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Más allá del título, ambos tendrán mucho que perder. Rivera (7-0-1, 3 KO’s) viene de un decepcionante empate ante el colombiano Angelino Cordova y no pudo capturar el título interino de las 112 libras de la AMB.

González (28-4-1, 14 KO’s), por su parte, ha estado inactivo desde que perdió el 14 de octubre de 2024 una pelea contra Anthony Olascuaga por el cinturón de esta división de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), al retirarse en el primer asalto por una cortadura sobre el ojo izquierdo causada por un cabezazo.

PUBLICIDAD

“Esta pelea es una gran oportunidad, y más ahora que es por el título mundial interino. Nos va a colocar donde queremos, que es la pelea por el título del mundo, así que estoy contento por haber recibido esta oportunidad frente a mi gente en un evento como este”, dijo Rivera a preguntas de Primera Hora tras concluir una conferencia de la velada organizada por Most Valuable Promotions (MVP) en la Plaza del Quinto Centenario del Viejo San Juan.

“Al principio no me gustaba mucho esta pelea por el hecho de que lo conozco y es un peleador del patio. Siempre dije que enfrentaría a alguien de aquí solo en una eliminatoria o por un título mundial. En este caso, se nos dio, así que toca dar lo mejor”, continuó.

Yankiel Rivera y Jonathan "Bomba" González en una conferencia en la Plaza del Quinto Centenario del Viejo San Juan rumbo a su pelea en el Coliseo Roberto Clemente. ( Xavier Araújo )

El toalteño, de 28 años, se midió en numerosas ocasiones a compatriotas durante su ilustre carrera como aficionado, que incluyó una participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Sin embargo, ninguno se compara al reto que Rivera tendrá de frente este sábado.

González es un boxeador que sabe de primera mano lo que implica levantarse después de un revés y encarrilar su carrera. Lo demostró a los 30 años, cuando conquistó el campeonato minimosca (108 libras) de la OMB apenas dos años después de haber sido noqueado. Esta vasta experiencia es lo que lo tiene confiado de que se bajará este sábado del ring con el título en su cintura.

PUBLICIDAD

“Yo veo a un Yankiel frustrado que va a saber qué hacer en ciertos asaltos. No tiene la experiencia que yo tengo. No ha peleado con las personas que yo he enfrentado. El sábado verán a un Yankiel súper, súper, súper frustrado”, aseguró González a este medio.

Rivera, en cambio, respeta que el excampeón mundial confíe en su experiencia, pero entiende que será precisamente su juventud la que le dará la ventaja cuando suene la campana en el Clemente. Y es que, con 34 años, el cagüeño es mayor por seis.

“Ese es su pensar y se respeta. Él cree mucho en la experiencia que tiene, pero acá de parte nuestra tenemos la juventud y las ganas de ser campeones del mundo, y hemos hecho el trabajo para Bomba”, señaló el púgil apodado “El Doctorcito”.

“Bomba es un peleador experimentado. Va a saber hacer los ajustes, pero yo entiendo que va a ser más movido. Yo buscando la pelea y él moviéndose. Si sale a buscar la pelea, se puede acabar temprano. Si es inteligente y sale a moverse, la pelea puede irse a la distancia”, abundó.

Rivera, a su vez, reconoció que este pleito también es importante para su carrera debido al empate que obtuvo en su primera reyerta bajo el sello de MVP en una cartelera en la que fue hasta estelar.

“No fue mi mejor noche y tampoco fue una pelea de mi agrado. Esta sería la pelea para reivindicarme y volver a donde nosotros merecemos estar para que la compañía vea la clase de peleador soy de verdad”, admitió.

Este pleito es considerado por muchos como un fuerte candidato para ser el mejor de la noche. González piensa lo contrario porque la cartelera contará con figuras de renombre como Serrano y la excampeona de UFC Holly Holm. Pero compartió que su preparación ha sido diferente a sus combates anteriores.

“Ha sido un poco diferente porque aumenté cuatro libras. Me ha ido muy bien esas cuatro libras. Ha sido una dieta más o menos igual, pero con más proteínas y mejor hidratación y suplementos. He llegado a una condición física que yo entiendo será la mejor el sábado”, opinó “Bomba”.