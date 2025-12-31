Puerto Rico parece que no será reforzado en los jardines por algunos de los titulares de Grandes Ligas de ascendencia boricua que fueron incluidos en la lista de 35 jugadores para el Clásico Mundial de Béisbol.

Según una fuente de Primera Hora cercana al proceso, George Springer decidió no jugar con Puerto Rico debido a una aparente lesión, mientras que la participación de Riley Greene está en duda. El Nuevo Día fue el primero en reportar la baja de Springer.

La persona que habló con este medio no confirmó si esta lesión del guardabosques de los Blue Jays de Toronto es la que sufrió en el costado durante el tercer juego de la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles. Springer, de 36 años, jugó el resto del “Clásico de Otoño” con molestias.

Existe la posibilidad de que también se trate de su rodilla, pues en el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Mariners de Seattle recibió un pelotazo en la rodilla derecha que lo obligó a salir del encuentro.

Aún así, su incorporación le hubiese dado mayor profundidad y experiencia a los bosques del ‘Team Rubio’ tras el vacío que dejó Enrique “Kiké” Hernández al anunciar que se perderá el Clásico luego de someterse a una cirugía en el codo. Springer bateó para .309, con 32 cuadrangulares y 84 carreras remolcadas, en la temporada pasada de las Mayores.

Esta no es la primera vez que el pelotero, de madre boricua, le dice que no a la isla. Tiene la opción de jugar tanto para Estados Unidos como para Puerto Rico, pero nunca ha participado en este certamen. Sin embargo, no ha sido por falta de interés, ya que en 2017 figuró en la lista preliminar de los estadounidenses y este año volvió a aparecer en la de los puertorriqueños.

Otro bate de poder con el que Puerto Rico puede ser que no cuente en el venidero torneo es Greene, quien registró un promedio de .258, con 36 jonrones y 111 carreras empujadas, en la campaña anterior con los Tigers de Detroit, donde es compañero del boricua Javier Báez.

Según el periodista Evan Petzold de Detroit Free Press, el jardinero de los Tigers desea jugar en el Clásico con Estados Unidos. Pero la realidad es que esto sería cuesta arriba ya que los norteamericanos tienen ya confirmados a patrulleros como Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, y Kyle Schwarber, de los Phillies de Filadelfia.

Riley Greene en uniforme de los Tigers de Detroit. ( Carlos Giusti/Staff )

La opción más realista para el dos veces All-Star sería Puerto Rico, pero todavía no le ha dicho al gerente general Carlos Beltrán si representará a la isla donde nació su madre en el Clásico. El reporte de Petzold respalda los comentarios de Báez durante el Home Run Derby & Celebrity Softball Game de la Fundación José Berríos La Makina, celebrado en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina, cuando señaló que la prioridad de Greene era jugar con Estados Unidos.

“El conocimiento que yo tengo, hablando con ellos y preguntándoles cómo se sienten, ellos tienen mucho orgullo de tener familia puertorriqueña y cómo los puertorriqueños nos apoyan a nosotros. Pero, a la misma vez, también son americanos y tienen sueños de representar a Estados Unidos”, respondió Báez en aquel entonces a preguntas de Primera Hora .

Pero no todos son malas noticias. La persona que habló con este medio aseguró que el caso de Nolan Arenado está casi cerrado y existen grandes posibilidades de que el tercera base de los Cardinals de San Luis vista el uniforme del combinado boricua en el Clásico.

Arenado fue parte del equipo campeón de Estados Unidos en 2017 que derrotó en la final a Puerto Rico y volvió a participar en 2023. En esta etapa de su carrera, todo apunta a que optará unirse a la novena boricua del dirigente Yadier Molina.

Nolan Arenado en uniforme de los Cardinals de San Luis. ( Jeff Roberson )

Aunque Arenado no fue tan productivo con el madero la temporada pasada al batear para .237, con 12 jonrones y 52 carreras impulsadas, su experiencia y calidad defensiva como 10 veces ganador del Guante de Oro reforzaría el cuadro del ‘Team Rubio’.

Puerto Rico formará parte del Grupo A en la fase de grupos del Clásico, junto a Cuba, Canadá, Panamá y Colombia. Esta primera etapa se llevará a cabo en el remodelado Estadio Hiram Bithorn, de San Juan. Los cuartos de final se disputarán en Houston, Texas, y las semifinales y la final, en Miami, Florida. El torneo será del 5 al 17 de marzo.