Amanda Serrano y Reina Téllez se vieron las caras este martes por última vez en la Plaza del Quinto Centenario del Viejo San Juan antes del pesaje para su pelea por los campeonatos de peso pluma (126 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el sábado en el Coliseo Roberto Clemente.

De inmediato, la siete veces campeona divisional recordó que fue en este lugar, donde está ubicado el Tótem Telúrico del artista Jaime Suárez, que se trepó hace cuatro años a un cuadrilátero para su último combate profesional en Puerto Rico.

“Estoy bien emocionada por estar aquí. De hecho, la última vez que peleé en la isla fue aquí y gané por nocaut”, comenzó diciendo Serrano en la conferencia de prensa de la promotora Most Valuable Promotions (MVP).

En aquel entonces, la puertorriqueña noqueó en el noveno asalto a la argentina Daniela Bermúdez para retener sus coronas de las 126 libras. Bermúdez llegó a ese encuentro con vasta experiencia y un récord de 29-3-3, un perfil muy distinto al de la nueva rival de Serrano para la pelea del sábado en el Clemente.

Esta vez, será Téllez quien intentará arrebatarle los cinturones de peso pluma a la boricua, luego de que la mexicana Erika Cruz arrojara positivo a clembuterol en una prueba de la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA, por sus siglas en inglés).

Téllez, a diferencia de Cruz, no es una excampeona mundial. A sus 22 años, tiene un récord invicto en 14 salidas, aunque empató en uno y seis de sus triunfos fueron contra oponentes con 10 o más derrotas. Aún así, no dudó en aceptar ser la sustituta de Cruz cuando recibió el acercamiento de MVP hace menos de dos semanas.

“Cuando recibí la llamada, estaba realmente en shock. Amanda es alguien que he visto pelear desde pequeña”, compartió Téllez. “Yo no soy tan vieja”, exclamó rápido Serrano entre risas”.

“Estoy siendo honesta. Creo que peleaste por tu primer título mundial cuando empecé a boxear en 2012. Lo que quiero decir es que estoy bien agradecida de estar en esta plataforma y poder pelear con alguien que he admirado toda mi vida. Es algo que todavía no he podido procesar. No pensaba que iba a estar en esta posición y mucho menos este año”, respondió la estadounidense.

Amanda Serrano sonríe durante la conferencia de prensa en la Plaza del Quinto Centenario del Viejo San Juan. ( Xavier Araújo )

Téllez confesó que le tomó un día darle el “sí” a MVP. Entendía que ponerse los guantes con una campeona como la puertorriqueña era una oportunidad que solo ocurre una vez en la vida. Además, considera que, en su caso, no tiene nada que perder en una situación que describe de “alto riesgo y alta recompensa”.

Y la realidad es que una victoria sobre Serrano catapultaría la carrera de Téllez, pero no será algo fácil de hacer. Solo dos boxeadoras han podido lograr dicha hazaña: la irlandesa Katie Taylor, tres veces, y la sueca Frida Wallberg en 2012.

“Quiero aprovechar el momento para agradecer a tu equipo y a ti por dar un paso al frente y aceptar esta pelea con tan poco tiempo para un campamento. Eso demuestra que eres una peleadora joven con hambre. Me recuerdas mucho a mí cuando era joven. Sé que vendrás con todo y le enseñarás al mundo de lo que estás hecha”, comentó Serrano.

Este también será el primer combate de Téllez a 10 asaltos de tres minutos, como los hombres. La puertorriqueña, en cambio, está acostumbrada a este tipo de estipulaciones y volvió a recalcar esta tarde que sus objetivos en esta etapa de su carrera son romper el récord de 32 nocauts de Christy Martin y llegar a las 50 victorias.

Si despacha temprano a Téllez, Serrano empataría la legendaria y estaría a dos triunfos de los 50. A pesar de esto, la retadora aseguró que estaría dispuesta pararse frente a la boricua e intercambiar golpes, arriesgándose a ser noqueada en el proceso.

“Haré lo que dicte mi plan de trabajo. Habrá momentos que deberé pelear de tú a tú y otros que deberé boxear con cautela. Al final del día, cualquier cosa puede pasar en el boxeo, así que no es algo que pienso mucho”, concluyó.