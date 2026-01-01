Anthony Joshua, el excampeón mundial de peso pesado, estuvo involucrado como pasajero en un accidente automovilístico que dejó sin vida a otros dos personas en Nigeria este lunes.

El comisionado de información del estado de Lagos, Gbenga Omotoso, confirmó el accidente en una publicación en X, añadiendo que el gobierno había enviado ambulancias al lugar del accidente. Según medios locales, el boxeador fue trasladado a un hospital.

Según una declaración de Olusegun Ogungbemide, portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial, las investigaciones preliminares indican que el vehículo “circulaba más allá del límite de velocidad legalmente prescrito en el corredor, perdió el control durante una maniobra de adelantamiento y se estrelló contra un camión estacionado al costado de la carretera”.

Las fotos en las redes sociales muestran al boxeador siendo rescatado de un vehículo destrozado mientras hacía muecas de dolor.

El accidente ocurrió en una importante vía que une el estado de Ogun, una ciudad cercana, con Lagos, el centro económico del país.

“Anthony Joshua se encuentra en un hospital no revelado, recibiendo tratamiento por sus lesiones”, declaró a AP Lanre Ogunlowo, comisionado de policía del estado de Ogun. Añadió que no tiene más información sobre las lesiones.

Nigeria es la patria de los padres de Joshua y donde asistió brevemente a un internado a la edad de 11 años.

Joshua había vencido recientemente al YouTuber convertido en boxeador Jake Paul hace nueve días en una pelea en Miami, que estaba usando para recuperar la agudeza en el ring antes de un intento de recuperar el título mundial de peso pesado, que perdió en 2021 ante Oleksandr Usyk.

Ha estado en conversaciones para pelear con su compatriota británico Tyson Fury en 2026.