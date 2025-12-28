Con Puerto Rico como una de las sedes del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y una nutrida representación de peloteros boricuas moviéndose entre contratos millonarios, nuevas oportunidades y la incertidumbre de la agencia libre, el 2026 se perfila como otro año determinante para el béisbol puertorriqueño.

San Juan vuelve a ser escenario del certamen mundialista cuando albergue la primera ronda del Grupo A en el Estadio Hiram Bithorn a partir del 6 de marzo, con Cuba, Canadá, Panamá y Colombia como rivales.

El evento no solo representa un reto competitivo para la novena boricua, sino también una oportunidad para el crecimiento del turismo en la isla.

Entre los nombres más llamativos que figuran en el Equipo Nacional está el del antesalista ganador del Guante de Oro Nolan Arenado, así como el jardinero George Springer, quienes se suman a figuras que parecen irremplazable en el núcleo del conjunto como Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez.

La isla conocerá todos los peloteros que representarán al país en o antes del 3 de febrero, último día para que la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) entregue el róster final de 30 jugadores.

Contratos y nuevas etapas en MLB

Mientras el Clásico se acerca, varios peloteros puertorriqueños viven momentos claves en sus carreras en las Grandes Ligas.

El caso más destacado es el del cerrador Edwin “Sugar” Díaz, quien se convirtió en el nuevo integrante del cuerpo monticular de los bicampeones de las Mayores, los Dodgers de Los Ángeles, tras firmar un contrato de $69 millones por tres años.

El naguebeño se estableció como el relevista mejor pagado anualmente en la historia.

Díaz dejó atrás siete temporadas con los Mets de Nueva York luego de consolidarse como uno de los mejores taponeros del béisbol, registrando una efectividad de 1.63, 28 salvamentos y 98 ponches en 66.1 entradas en su última campaña.

El boricua Edwin Díaz con uniforme de los Mets de Nueva York. ( Erin Hooley )

Otro brazo boricua que cambia de rumbo es su hermano, Alexis Díaz, al firmar un contrato de un año y $1 millón con los Rangers de Texas para la temporada 2026.

El relevista viene de una campaña complicada en la que vistió los uniformes de los Reds de Cincinnati, Dodgers de Los Ángeles y Braves de Atlanta, y sumó una efectividad de 8.15 en 17.2 entradas.

Asimismo, José Miranda inicia una nueva etapa al llegar a la organización de los Padres de San Diego, cerrando un ciclo de tres años con los Twins de Minnesota. El manatieño solo disputó 12 partidos y bateó para .167 en la pasada campaña.

Por su parte, el relevista Emilio Pagán logró lo que deseaba, permanecer con los Reds de Cincinnati. Regresará al equipo como cerrador tras completar un contrato de dos años y $20 millones. Pagán mantiene una cláusula que le permite rescindir el acuerdo luego de la temporada 2026.

Vimael Machín, además, acordó un contrato de liga menor con los Rockies de Colorado, que incluye una invitación a los entrenamientos de primavera, en busca de ganarse un lugar en la plantilla del Día Inaugural como utility del infield.

El sanlorenceño vio acción en el 2025 en cuatro partidos con los Orioles de Baltimore a finales de agosto, registrando un jonrón y una base por bolas tras reaparecer en las Grandes Ligas por primera vez desde 2022.

La agencia libre

La agencia libre rumbo al 2026 vuelve a colocar a Enrique “Kike” Hernández como uno de los nombres más atractivos entre los peloteros puertorriqueños disponibles.

Tras otra postemporada destacada con los Dodgers y con un nuevo anillo de campeón en su historial, Hernández entra nuevamente al mercado. Para la pasada agencia libre pactó con la novena de Hollywood por un año y $6.5 millones.

Kike Hernández celebra en el camerino su tercera Serie Mundial con la novena angelina. ( Dodgers de Los Ángeles )

En la receptoría, Víctor Caratini aparece como una de las opciones más sólidas disponibles. Tuvo una reciente producción ofensiva de .259, con 12 cuadrangulares, 35 carreras anotadas y 46 remolcadas con los Astros de Houston.

Caratini se dirige ahora a su segunda agencia libre después de cumplir con su pacto de dos años y $12 millones en Houston.

El caso de Christian Vázquez es distinto, pues viene de una campaña complicada, en la que solo jugó en 65 partidos y bateó para .189, con tres cuadrangulares y 14 carreras impulsadas. Fue su promedio más bajo en las 11 temporadas que lleva en MLB.

Además, se perdió los últimos dos meses de acción debido a una operación para combatir una infección en su hombro izquierdo. Aún así, en una entrevista pasada con Primera Hora aseguró que ha recibido varias ofertas de equipos.

De otro lado, el relevista Jorge López enfrenta el mercado libre por cuarta vez al hilo. El derecho tuvo acción durante abril y mayo del 2025 con los Nationals de Washington, pero posteriormente fue colocado en libertad y no volvió a lanzar el resto del año.

Terminó con récord perfecto de 6-0, pero con una efectividad de 6.25 en 24.2 entradas.

Por otra parte, Emmanuel “Pulpo” Rivera regresa a la agencia libre luego de una temporada 2025 en la que vio acción en 42 encuentros con los Orioles de Baltimore, equipo que lo adquirió vía waivers el año anterior.

Pasó tiempo en Triple A, donde participó en 58 juegos y registró promedio de .297 con 31 carreras impulsadas.

El boricua Emmanuel Rivera, con uniforme de los Orioles de Baltimore. ( Gregory Bull )

Mientras tanto, Eddie Rosario intenta posicionar una vez más su nombre en el mercado. Apenas disputó cinco encuentros la pasada campaña; dos con los Dogers y tres con los Braves de Atlanta.

Asimismo, MJ Meléndez se acogió la agencia libre tras concluir la pasada campaña en el filial Triple A de los Royals de Kansas City. Empezó en el equipo grande, pero fue bajado tras un lento arranque ofensivo. En 23 encuentros, promedió .083, con cinco carreras, cinco imparables, un jonrón y una remolcada.

En Triple A, registró .261 con el madero, con 20 cuadrangulares, 33 dobles, 64 empujadas y otras 70 carreras anotadas.

Protegidos

Cabe destacar, que las organizaciones de las Grandes Ligas continúan apostando por el talento boricua.

El campocorto Edwin Arroyo fue protegido por los Reds, mientras que el lanzador Elmer Rodríguez, Abimelec Ortiz, Trei Cruz y Bryan Torres aseguraron su espacio en los rósters de 40 de los Yankees de Nueva York, Rangers, Tigers de Detroit y Cardinals de San Luis, respectivamente.