WWC sacudió el panorama de la lucha libre puertorriqueña el sábado con la inesperada firma del entonces campeón de la IWA, John Hawking.

La empresa de la familia Colón describió la movida como la firma más importante de la última década y aseguró que marca el inicio de una nueva era para la lucha libre en Puerto Rico.

Hawking, una de las principales figuras de esta disciplina en el Caribe, acordó un contrato multianual con la WWC, en lo que catalogaron como un compromiso firme con la excelencia y el crecimiento del producto.

Un miembro de la WWC entregó el título de la IWA en la boletería del Coliseo Emilio Huyke, de Humacao, a solo horas de una cartelera donde se coronó a Jay Blake como el nuevo campeón de la compañía de Savio Vega.

Asimismo, la WWC informó que tanto la cadena WAPA Televisión como sus accionistas reafirmaron su respaldo a la empresa con miras a fortalecer la experiencia del fanático dentro y fuera del cuadrilátero.

De cara a 2026, la promotora anticipó un calendario cargado de grandes figuras, historias intensas y eventos de alto calibre, con el objetivo de mantener viva la tradición de más de medio siglo de la lucha libre en la isla.

Actualmente, el roster de la WWC incluye a figuras como Andrade “El Ídolo”, Carlito, Eddie Colón, “El Patrón” Alberto Del Río y Ray González, entre otros nombres destacados del panorama internacional.

Como parte de su agenda, la WWC presentará Batalla de Leones el sábado 3 de enero en el Coliseo Salvador Dijols, de Ponce; Euphoria el sábado 24 de enero en la cancha José “Pepín” Cestero, de Bayamón; y Aniversario 53 el sábado 27 de junio en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan. Los boletos están disponibles en PRTicket.com.