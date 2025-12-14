John Cena le dijo adiós a los cuadriláteros el sábado por la noche tras caer ante Gunther en la lucha estelar de Saturday Night’s Main Event, celebrado en el Capital One Arena de Washington D.C.

Con una sonrisa en su rostro, el veterano luchador fue obligado a rendirse luego de un intenso intercambio que mantuvo de pie a los más de 19,000 fanáticos presentes para así sellar su última presentación como competidor activo de la WWE tras más de dos décadas en la empresa.

A sus 48 años, Cena mostró el espíritu de nunca rendirse que lo distinguió durante toda su carrera, pero no logró frenar el empuje de Gunther después de un intenso intercambio de llaves como la dormilona y el icónico “AA”.

La derrota fue la primera por sumisión de Cena en más de 20 años. Marcó el punto final de una legendaria carrera que incluye 17 reinados como campeón mundial, una cifra récord en la historia de la WWE. Además, es considerado un campeón Grand Slam debido a que ganó todos los títulos principales en la empresa de lucha libre más importante del mundo.

Al terminar la lucha, que provocó una mezcla de emociones entre los fanáticos presentes, compañeros de camerino y empleados de la compañía salieron al ring para rendirle un último homenaje a quien muchos consideran el mejor de todos los tiempos.

Cena dejó sus tenis y brazaletes en el medio del cuadrilátero como señal de que su carrera en WWE terminó.

Antes de esto, realizó una gira de despedida a lo largo de este último año, en la que se midió tanto a rivales históricos como a figuras de la nueva generación de la WWE.

Durante ese recorrido, el veterano luchador compartió el cuadrilátero con nombres como Cody Rhodes, Randy Orton, CM Punk, Sami Zayn, R-Truth, Logan Paul y Brock Lesnar, antes de cerrar definitivamente su carrera frente a Gunther, en una serie de combates que sirvieron como repaso a su legado y como relevo simbólico para el presente y futuro de la empresa.