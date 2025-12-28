Bajo el mando del dirigente boricua Yadier Molina, los Navegantes del Magallanes sellaron este sábado su boleto al ‘round robin’ de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

En su último juego de la fase regular, la nave venció 11-5 a los Cardenales de Lara, para evitar la serie de comodín, y asegurar el tercer lugar de la tabla con récord de 29-27.

El wild ward de la invernal venezolana se celebrará este lunes entre los Caribes de Anzoátegui y los Tigres de Aragua. En el caso de que los Tigres ganen el choque, jugarán un segundo duelo este martes por el último boleto al ‘round robin’, que inicia este viernes.

El cierre ofensivo de los Navegantes fue contundente. Magallanes anotó 48 carreras y sacudió 28 imparables en sus últimos tres encuentros.

“Este momento es muy especial. Tenemos a muchos veteranos que guiaron a los más jóvenes hasta llegar a esta clasificación”, comentó Molina tras el último triunfo.

“En 19 años como jugador viví muchas cosas. Pero sin duda alguna, esto es muy especial para mí. Valencia tendrá beisbol en enero. Pienso que el carácter de los muchachos fue la clave. Nunca nos rendimos. Siempre sudamos la camisa”, manifestó el piloto puertorriqueño.

Molina dirigió su primer juego de la temporada cuando el equipo ocupaba el último lugar con marca de 8-15. Desde ese punto, los Navegantes cambiaron el rumbo de la campaña y cerraron con foja de 21-12, la mejor marca del torneo en ese lapso.

El doradeño tomó las riendas tras el despido de Eduardo Pérez por el lento inicio. En los seis juegos posteriores, Mario Lissón fungió como dirigente interino, a lo que Molina se reportaba al equipo.

El otora receptor de Grandes Ligas ya había tenido su primera experiencia como piloto precisamente con los Navegantes en la temporada 2022-23. En su debut como mánager tras una exitosa carrera como jugador, guió al equipo en aquella campaña hasta las semifinales. En la fase regular, concluyeron con récord de 29-27.

A la temporada siguiente 2023-24, quedó campeón como dirigente de los Criollos de Caguas de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).