Chicago. Giannis Antetokounmpo anotó 29 puntos en su regreso tras una ausencia de ocho partidos, y los Bucks de Milwaukee rompieron la racha de cinco victorias consecutivas de los Bulls de Chicago, al doblegarlos el sábado por 112-103.

Antetokounmpo, dos veces nombrado el Jugador Más Valioso y que había estado fuera por una distensión en el gemelo derecho, añadió ocho rebotes en su primer partido desde el 3 de diciembre. Jugó 25 minutos -el entrenador Doc Rivers dijo antes del partido que el alero tendría su tiempo restringido.

Ryan Rollins anotó 20 puntos y Bobby Portis añadió 17 unidades y diez rebotes por Milwaukee, que había perdido seis de ocho.

Con una ventaja de 95-94 y unos cinco minutos por jugar, Milwaukee consiguió triples de Rollins y AJ Green durante una racha de 8-0 que le dio un respiro. Los Bulls nunca se acercaron a menos de tres el resto de la noche.

Nikola Vucevic y Coby White anotaron 16 puntos cada uno y Josh Giddey añadió 13 a la causa de Chicago.

Los jugadores de ambos equipos se estaban increpando después de que sonó el bocinazo final, presumiblemente porque a los Bulls no les gustó el último pase de escapada de los Bucks a Antetokounmpo, pero las fricciones nunca escalaron y todos abandonaron la cancha.

Jazz supera a los Spurs

Lauri Markkanen anotó 29 puntos, Keyonte George añadió 28 y el Jazz de Utah se mantuvo firme para vencer 127-114 a San Antonio, rompiendo la racha de ocho victorias consecutivas de los Spurs de San Antonio.

El pívot de San Antonio, Victor Wembanyama, marcó su regreso a la alineación titular con 32 puntos, siete rebotes, cinco bloqueos y tres asistencias en 27 minutos y 42 segundos. Fue su primer juego como titular desde el 14 de noviembre contra Golden State, cuando sufrió una distensión en el gemelo izquierdo que lo llevó a perderse 12 juegos.

Utah ha vencido a dos de los tres mejores equipos de la NBA en noches sucesivas después de derrotar el viernes a Detroit, líder de la Conferencia Este.

Walter Clayton Jr. anotó 17 puntos y Jusuf Nurkic añadió 16 para el Jazz, que ha ganado dos seguidos después de sufrir cuatro derrotas consecutivas.

Keldon Johnson añadió 27 tantos y diez rebotes para San Antonio y Stephon Castle tuvo 20 unidades.

Los Spurs jugaron sin De’Aaron Fox, quien se perdió el juego por una rigidez en el aductor izquierdo.

Esta fue la primera vez en seis semanas que los Spurs disputan al menos dos juegos seguidos en casa. San Antonio pasó 28 de los 34 días anteriores fuera, incluyendo las semifinales y finales de la Copa NBA en Las Vegas.

Karl-Anthony Towns anota 36

Karl-Anthony Towns anotó 36 puntos, su mayor cifra en la campaña, y capturó 16 rebotes, Jalen Brunson sumó 34 unidades y los Knicks de Nueva York sobrevivieron al intento de remontada tardía de los decaídos Hawks de Atlanta para superarlos el sbado por 128-125.

Los Hawks perdieron su sexto partido consecutivo para cerrar una devastadora serie con foja de 0-5 en casa. Atlanta tiene un récord de 5-11 en general como anfitrión.

El dominicano Towns encestó 17 de 18 tiros libres por unos Knicks que ostentaron una ventaja dominante de 56-38 en rebotes.

Nickeil Alexander-Walker, quien anotó 25 puntos, logró un robo y una canasta con 48 segundos restantes para darles a los Hawks una ventaja de 125-124. OG Anunoby convirtió dos tiros libres por los Knicks, que recuperaron la ventaja.

Después de robar el balón a raíz de un pase de Trae Young, Anunoby aumentó la ventaja con dos tiros libres más.

Onyeka Okongwu lideró a los Hawks con 31 puntos y 14 rebotes. Jalen Johnson registró su decimotercer doble-doble consecutivo con 20 puntos, 12 asistencias y nueve rebotes antes de salir por acumulación de faltas en el último minuto.

Los Knicks dejaron fuera al alero Josh Hart, quien sufrió un esguince en el tobillo derecho en la victoria del jueves por 126-124 sobre Cleveland. El base Deuce McBride (esguince en el tobillo izquierdo) también estuvo inactivo.

Heat se escapa en el último cuarto

Andrew Wiggins y el México-estadounidense Jaime Jaquez Jr. anotaron 28 puntos cada uno, y el Heat de Miami se despegó en el último periodo para vencer el sábado 142-116 a los Pacers de Indiana.

Norman Powell anotó 23 unidades para el Heat, que ganó por segunda noche consecutiva. Miami superó a Indiana 44-22 en el último cuarto, después de liderar 98-94 antes de los últimos 12 minutos.

Miami firmó 83 puntos en la segunda mitad y sus suplentes tuvieron marca de 60-23 desde el banquillo.

Nikola Jovic anotó 19 para Miami, con el Heat superando a Indiana por 35 puntos en los 25 minutos que estuvo en la cancha. El Heat anotó al menos 140 puntos por sexta vez esta temporada y séptima vez en 2025, después de alcanzar 140 puntos siete veces —en total— desde 1988 hasta 2024.

Aaron Nesmith de Indiana regresó después de perderse 19 juegos por una lesión en el hombro. Anotó nueve puntos en 19 minutos.

“Ha trabajado extremadamente duro para volver a este punto”, dijo el entrenador de los Pacers, Rick Carlisle. “Y ahora tenemos que manejar esto de la manera correcta”.

El Heat nuevamente estuvo sin Tyler Herro (dedo del pie) y Bam Adebayo (espalda).