El equipo de Puerto Rico inaugurará la 68va edición de la Serie del Caribe cuando enfrente a la novena México Verde el 1 de febrero en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco, en suelo mexicano.

Ese conjunto mexicano -que chocará con los boricuas a las 3:00 p.m. (hora de la isla)- será representado por el subcampeón de la Liga Mexicana del Pacífico.

Más tarde, a las 9:30 p.m. (hora de Puerto Rico), se disputará el encuentro entre México Rojo, campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, y la República Dominicana. En esta jornada inicial, el equipo de Panamá tendrá descanso.

En este torneo se miden los campeones de las ligas invernales y otros países invitados.

La fase inicial, que se jugará bajo el formato de todos contra todos, se extenderá hasta el 5 de febrero. Cada día se celebrarán dos encuentros, programados a las 4:00 p.m. y 9:00 p.m., (hora de la isla).

Los mejores cuatro equipos avanzarán a las semifinales, pautadas para el 6 de febrero. En el primer duelo se medirán el segundo y tercer lugar, mientras que en el segundo choque lo harán el primer y cuarto clasificado.

La final de la Serie del Caribe se celebrará el 7 de febrero, con el enfrentamiento entre los ganadores de las semifinales.

El certamen caribeño se llevará a cabo en el escenario mexicano luego de que Puerto Rico, México y República Dominicana retiraran su participación del torneo que estaba pautado para disputarse en la ciudad de Caracas, Venezuela.

La determinación se tomó debido a las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) fue la encargada de escoger la nueva sede.

Así las cosas, los venezolanos no participarán de la edición 2026.

No es la primera vez que el torneo enfrenta un cambio de sede de última hora. En el 2019 ocurrió una situación similar cuando estaba programado para celebrarse también en Venezuela. A pocos días de su inicio, tuvo que ser trasladado a Panamá por situaciones políticas internas del país.

Calendario de Puerto Rico:

1 de febrero: contra México Verde (3:00 p.m.)

2 de febrero: contra República Dominicana (4:00 p.m.)

3 de febrero: contra México Rojo (9:00 p.m.)

4 de febrero: día de descanso

5 de febrero: contra Panamá (4:00 p.m.)