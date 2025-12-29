Los Indios de Mayagüez dominaron, 5-2, a los Leones de Ponce el domingo para forzar un partido de reto este lunes ante los Criollos de Caguas el Estadio Yldefonso Sola Morales por el último boleto a la postemporada de la Liga de Béisbol Roberto Clemente (LBPRC).

La ‘tribu’ culminó la fase regular con récord de 19-21 en el quinto puesto, pero al quedar apenas a un juego de desventaja de Caguas, se ganaron el derecho de jugar una jornada adicional debido a la regla del Wild Card.

Los Criollos, por su parte, concluyeron con foja 20-20 en el cuarto puesto. La marca criolla es igual que la de los Gigantes de Carolina, quienes sellaron su pasaje el sábado en el tercer lugar.

PUBLICIDAD

De Caguas ganar el partido, que arranca a las 4:21 p.m., Mayagüez quedaría eliminado.

Sin embargo, si los vigentes campeones salen por la puerta ancha, se forzará a un segundo juego a siete entradas. El equipo ganador de ese segundo desafío, se quedaría con el cuarto boleto a las semifinales.

La novena que salga con el pase enfrentará en la semifinal A a los líderes Cangrejeros de Santurce. Mientras, en la B, se medirán los Leones y los Gigantes.

Las series se jugarán a un máximo de siete duelos.

La norma del Wild Card debutó la pasada temporada 2024-25 con los Criollos y los Leones de Ponce. Caguas, precisamente, se quedó con el último pasaje.