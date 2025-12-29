Nueva York. El escolta boricua de los Pelicans de Nueva Orleans, José Alvarado, fue suspendido por dos partidos y el pívot de los Suns de Phoenix, Mark Williams, recibió un castigo de un juego debido a su participación en una pelea durante el tercer cuarto del partido del sábado por la noche.

La NBA anunció las suspensiones, que se aplican sin sueldo, el domingo.

Alvarado se perderá el partido en casa de los Pelicans contra los Knicks de Nueva York el lunes y su juego ante los Bulls de Chicago el miércoles. Williams se perderá el encuentro del lunes por la noche contra los Wizards de Washington.

PUBLICIDAD

Williams y Alvarado intercambiaron golpes tras una falta señalada a Alvarado. Phoenix ganó 123-114, logrando una barrida de dos partidos consecutivos entre los equipos en Nueva Orleans.

Alvarado intentaba atravesar una pantalla de balón establecida por Williams para mantener la presión sobre el tirador de los Suns, Collin Gillespie, quien había acertado sus primeros cinco intentos de tres puntos del partido.

Alvarado empujó a Williams para apartarlo mientras jugaba en defensa y se le señaló una falta. Williams luego empujó a Alvarado por la espalda, quien se giró hacia Williams y ambos intercambiaron palabras antes de agarrarse y lanzar golpes. Ambos jugadores hicieron contacto con la mano derecha antes de ser separados y luego expulsados.

Ninguno de los comentó después del partido.

El entrenador de Phoenix, Jordan Ott, atribuyó la pelea a la competitividad y la fatiga.

“Vi cómo comenzó, y de repente todos se metieron. Obviamente, sucede. Parece que la falta de sueño en la segunda noche de partidos consecutivos siempre tiende a provocar algo. Anoche hubo muchos tiros libres; esta noche no tantos. Nos dejaron jugar esta noche, lo cual disfrutamos. Se enredaron, y obviamente ambos fueron expulsados”, dijo Ott.