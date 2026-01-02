San Juan. Krystal Rosado buscará este sábado dejar atrás su primera y única derrota como boxeadora profesional cuando enfrente a la canadiense Tania Walters en una pelea de peso gallo (118 libras) a seis asaltos de tres minutos, al igual que los hombres, en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

La puertorriqueña ha sido la protegida de Amanda Serrano desde que firmó con Most Valuable Promotions (MVP) en agosto 2023, pero su ascenso sufrió un leve tropiezo el pasado 28 de octubre tras caer por decisión unánime ante la estadounidense Shurretta Metcalf. Dos jueces favorecieron a Metcalf con tarjetas de 78-74, mientras el tercero la vio ganar 77-75.

“No me esperaba la decisión, pero son cosas que pasan en este deporte. Siempre he dicho que hay que tener dos bolsas porque uno puede ganar o perder. Uno entrena y se esfuerza para dar lo mejor de uno y salir con la victoria, pero esa pelea no fue lo que esperábamos”, admitió Rosado a Primera Hora después de una conferencia en la Plaza del Quinto Centenario del Viejo San Juan sobre la velada de MVP, que encabezará Serrano y Reina Téllez.

La carolinense tiene ahora un récord de siete victorias en ocho salidas, con dos nocauts, y está decidida a volver cuanto antes a la ruta ganadora. Por ello, aseguró que tuvo en los últimos meses un campamento mucho más retante que cualquiera de sus anteriores.

“Voy a tratar que lo que pasó no me vuelva a pasar. Ya viví lo que se siente y, aunque son cosas que pasan, no es un sentimiento que quisiera volver a tener. El campamento fue uno largo, en el que aprendí de todo un poco. Vengo con otra mentalidad”, aseguró.

Sin entrar en detalles sobre su plan, Rosado adelantó que los fanáticos que se den cita al Clemente verán a una púgil con una condición que le permitirá dar lo mejor de sí hasta el último minuto del pleito contra Walters.

“No vengo con ninguna excusa. La palabra ‘cansancio’ no estará en mi vocabulario. Daré todo y así voy a dejar claro el sábado. Daré todo lo que tengo y demostraré todo lo que he venido entrenando. Si llega el nocaut, iremos por él; pero, si no, haremos una pelea con el boxeo que tengo”, indicó.

Walters es una peleadora de 38 años con siete triunfos y tres nocauts en 10 peleas. La cartelera, en la que Serrano hará su esperado regreso a Puerto Rico, comenzará a las 8:00 p.m. y será transmitida por la plataforma de streaming DAZN.