Yadier Molina le informó en la mañana del sábado a su agente, Melvin Román, que se encuentra a salvo tras el ataque lanzado por Estados Unidos en Caracas, Venezuela, para capturar al presidente Nicolás Maduro.

“Esta mañana hablé con él y otros clientes que están allá en Venezuela. Yadier está bien. Él está en el estado de Valencia, que está bastante retirado de Caracas. Hasta el momento, todo luce como un día cualquiera, sin ningún riesgo o peligro”, dijo Román a Primera Hora .

Valencia está a 131 millas de distancia de la capital venezolana, donde hubo varias explosiones en la madrugada del sábado para sacar del poder a Maduro. Tanto el mandatario como su esposa, Cilia Flores, se encuentran arrestados en Nueva York, donde enfrentarán cargos por narcoterrorismo.

“Yadier no escuchó nada porque está bastante lejos de Caracas, pero el ambiente allá está bastante normal. Se siente bastante seguro, como en el resto de la temporada. Al momento que no sea así, lo primero que va a hacer es montarse en un avión e irse”, aseguró el agente del expelotero puertorriqueño.

Molina se encuentra en Venezuela porque está dirigiendo a los Navegantes de Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que este sábado continuaría su round robin. Sin embargo, la invasión estadounidense en suelo venezolano provocó que la LVBP cancelara todos los partidos que tenía programados para la jornada del sábado.

“No he tenido conversaciones con él respecto a lo de la liga, pero hablaré con él más tarde para ver cómo está la cosa. Eso puede cambiar minuto a minuto… A mí nadie me ha dicho que oficialmente se detuvo, pero es algo obvio porque, aunque el equipo de Caracas está eliminado, el país está viviendo algo histórico”, señaló Román.

Al igual que en Puerto Rico, la postemporada de la LVBP empezó el viernes, pero bajo el formato de round robin, en el que se juega todos contra todos. Los Magallanes perdieron el viernes, 4-3, ante las Águilas del Zulia. La novena de Molina se quedó en su ciudad para el encuentro del sábado porque iban a medirse a los Caribes de Anzoátegui en el Estadio José Bernardo Pérez.