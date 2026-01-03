Los Criollos de Caguas y los Gigantes de Carolina se vistieron el viernes de “pillos” en el inicio de la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Caguas derrotó, 2-1, a los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Hiram Bithorn para tomar ventaja en la semifinal A. Este partido marcó la tercera victoria consecutiva de los Criollos, que venían de eliminar a los campeones defensores Indios de Mayagüez.

Dos carreras en el tope del primer episodio fueron suficientes para que la Yegüita tomara control del encuentro. La primera anotación llegó mediante doblete de Vimael Machín, que remolcó a Nelson Velázquez. Acto seguido, un sencillo de José Miranda impulsó la segunda vuelta en las piernas de Machín.

PUBLICIDAD

Velázquez encabezó la ofensiva criolla al batear de 4-3.

En el montículo, Caguas combinó a Dereck Rodríguez, Luke Taggart, Roel Ramírez y Yacksel Ríos, quienes limitaron a Santurce a apenas cinco inatrapables. Rodríguez se apuntó la victoria tras lanzar 5.1 entradas, en las que permitió tres hits y ponchó a uno. Ríos se acreditó el salvamento al lanzar un noveno episodio impecable, con un ponche.

La derrota fue para Daryl Thompson, quien en 3.1 episodios permitió dos carreras y seis hits, con cuatro ponches. La única anotación de los Cangrejeros llegó en la sexta entrada, mediante sencillo de Rubén Castro.

Sin quitarle méritos a Santurce y enfocados en el resultado positivo. ¡Más na’!



Nelson Velázquez está ENFOCADO y los Criollos van a casa en busca del 2-0 en la Semifinal A. 🫵😎 pic.twitter.com/1yDWD6vCAQ — LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) January 3, 2026

Carolina, por su parte, arrancó la semifinal B con el pie derecho al blanquear, 6-0, a los Leones de Ponce en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner. Cinco lanzadores de los Gigantes se combinaron para amarrar la ofensiva de Ponce al tolerar apenas tres imparables.

Gabriel Cancel estuvo caliente con el madero, al terminar la noche con tres inatrapables en cuatro intentos, dos dobles, una marcada y tres remolcadas.

Matt Givin fue puro veneno para los ponceños al lanzar cinco sólidas entradas, abanicando a seis felinos para apuntarse el triunfo. Jackson Goddard cargó con el revés al permitir tres carreras en cuatro y un tercio de entrada.

Carolina se soltó y dominan 6-0 en Ponce. 😬 pic.twitter.com/lziadL3HcN — LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) January 3, 2026

La postemporada de la LBPRC continuará este sábado, cuando los Criollos reciban a los Cangrejeros en el Estadio Yldefonso Solá Morales y los Leones visiten a los Gigantes en el Estadio Roberto Clemente Walker. Ambos juegos comenzarán a las 7:21 p.m.