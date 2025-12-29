La rivalidad de la postemporada 2023-24 entre los Leones de Ponce y los Gigantes de Carolina cobrará vida a partir de este viernes en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, cuando ambos equipos vuelvan a verse las caras en la semifinal B de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Aquella serie dramática se extendió a siete juegos y se decidió en el último out para que los Gigantes se quedaran con el boleto a la final. Eventualmente, cayeron en el baile de coronación ante los Criollos de Caguas.

Las novenas se cruzan nuevamente tras Ponce cerrar la fase regular en el segundo puesto con marca de 23-17, y Carolina terminar en el tercer lugar con récord de 20-20.

Curiosamente, ambos equipos vienen de quedarse fuera de la postemporada en la campaña pasada. Los Gigantes, de un lado, finalizaron en el último lugar, y los Leones cayeron en el choque del Wild Card ante los Criollos.

"Nosotros siempre con Ponce tenemos una rivalidad amistosa porque jugamos duro. Todos los juegos son buenos desde que jugamos esa serie semifinal que fue a siete juegos y se decidió en el último out. Yo anticipo que va a ser una serie buena. Yo creo que los dos equipos son parecidos", expresó a Primera Hora vía telefónica el dirigente de Carolina, Edwards Guzmán.

“El que siga pitchando bien y el que defienda es el más chance que va a tener de ganar la serie”, agregó el piloto.

Las series semifinales se jugarán a un máximo de siete choques.

Los melenudos superaron 5-3 a los Gigantes en la serie particular. Carolina anotó 28 carreras entre los ocho choques, mientras Ponce marcó 23.

“Este logro para nosotros significa mucho. Fue bien importante lograrlo con nuestros jugadores nativos y jóvenes. La edad de nosotros es de 24 colectivamente en los jugadores de posición y en los lanzadores de 26, siendo el equipo más joven de la liga, eso nos llena de orgullo”, comentó sobre el pase a la postemporada.

Al filo de concluir la primera mitad de la temporada, la ‘tropa’ sufrió siete derrotas al hilo que los condujeron al cuarto puesto. Así las cosas, Guzmán reunió al equipo y enderezó el timón del barco para agenciarse un boleto a los playoffs.

“Al final de la temporada tuvimos un itinerario un poco favorable para poder virar esa mala racha que estábamos teniendo. Les dije que no nos preocupáramos tanto por lo que hacían los otros equipos, sino por lo que nosotros podíamos hacer. Esa fue la clave”, manifestó el piloto gigante.

Carolina bateó en colectivo .223 en el tercer lugar de todo el torneo. No obstante, su pitcheo concluyó con una efectividad de 3.45, en el último puesto en dicho departamento.

Superó expectativas

Por otro lado, el gerente general de Ponce, Edwin Rodríguez, aseguró a este medio que el equipo superó muchas expectativas, incluso las internas.

“Las expectativas fueron más altas de lo que esperaba todo el mundo, incluyendo nosotros, la administración. Hubo unos elementos que sobrepasaron en cuestión de ejecución del terreno, especialmente los brazos nativos y definitivamente estamos bien entusiasmados, bien positivos y la química del equipo está bien alta. Creo que eso influye mucho en lo que lo que sucedió en el terreno”, sostuvo Rodríguez.

Los Leones tuvieron la mejor efectividad colectiva del torneo con 2.83. La fortaleza de los Leones ha sido su rotación de lanzadores, cuya mayoría viene de lanzar la campaña anterior en la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Uno de estos lanzadores que tiene Ponce es Bryant Salgado, quien tiene récord de 3-2 en 39 entradas y ponchó a 22. Tiene una era en 1.62.

Asimismo, los Leones cuentan con el líder de salvamentos con 14 en la figura de Andrew Marrero. Su efectividad está en 1.03 en 26.1 capítulos.

En tanto, terminaron con el cuarto promedio ofensivo de la LBPRC, con .221.

“Creíamos que íbamos a tener mejor ofensiva, pero no se dio. Aunque se hizo el trabajo, no era lo que se estaba esperando. Pero toda la temporada, por los 40 juegos de la regular, fue el pitcheo lo que nos llevó“, aseveró.

Rodríguez reiteró que no existe un equipo débil en estos playoffs y que, tras el sorteo de refuerzos, en el que cada equipo podrá seleccionar dos, todos los conjuntos lucirán aún más fuertes. Confía en que cualquier adición puede marcar la diferencia de la novena de la Perla del Sur.

Carolina, por su parte, buscará que uno de sus refuerzos sea un bateador debido a que, al momento, desconocen si contarán con el inicialista Abimelec Ortiz. El prospecto de los Rangers de Texas tenía permiso de la organización para permanecer con Carolina hasta este domingo, último día de la fase regular.

"Si le no le dan el permiso para jugar en la serie, entonces es posible que nosotros vayamos por ofensiva“, comentó Guzmán.

La semifinal A se definirá este lunes mediante el juego del Wild Card entre los Criollos e Indios de Mayagüez en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

De Caguas ganar el partido, que arranca a las 4:21 p.m., Mayagüez quedaría eliminado. Sin embargo, si los vigentes campeones salen por la puerta ancha, se forzará a un segundo juego a siete entradas.

El equipo ganador de ese segundo desafío, se quedaría con el último boleto y enfrentará a los Cangrejeros de Santurce.