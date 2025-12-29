Los bicampeones Caribes de San Sebastián se robaron el segundo partido de la semifinal A de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) al dominar en cuatro parciales a los Patriotas de Lares en el Coliseo Félix Méndez Acevedo.

Con la victoria, los Caribes toman ventaja 2-0 en una serie a un máximo de siete partidos.

Los marcadores fueron 25-20, 29-31, 25-17 y 25-20.

Los Patriotas lograron igualar el desafío a un set por bando viniendo de atrás, luego de que los Caribes desperdiciaran ventaja de 23-21 en la fase final del segundo parcial.

PUBLICIDAD

Dos ataques consecutivos de Pablo Guzmán empataron el set, que se mantuvo cerrado hasta el punto 29. Lares cerró el episodio 31-29 con ataque por el medio de Jonathan Rodríguez y, acto seguido, un bloqueo sobre Mark Frazier en zona dos.

En la tercera manga, los Caribes se despegaron 18-12 con servicio directo de Corey Chavers y no volvieron a mirar atrás. Alcanzaron punto de set 24-16 tras un bloqueo sobre Jair Santiago en zona dos, y cerraron el parcial 25-17 con otro bloqueo, esta vez de Frazier sobre Pablo Guzmán, para tomar control de la noche dos sets a uno.

El cuarto parcial comenzó con San Sebastián arriba 8-3, incluyendo un servicio directo de Chavers. Sin embargo, los Patriotas reaccionaron con un avance de 7-2 para tomar ventaja mínima. A partir de ahí, ambos sextetos protagonizaron un cierre dramático, con los Caribes manteniendo ventaja de uno o dos puntos hasta la recta final.

Con el marcador 21-20, San Sebastián hilvanó cuatro puntos consecutivos.

San Sebastián dominó las estadísticas; 61-44 en ataques, 13-8 en bloqueos, 7-3 en servicios directos, 51-40 en defensas y 27-24 en asistencias. Lares fue superior 52-45 en pases.

La doble ofensiva de los Caribes se repartió entre Frazier (27 puntos), Pelegrín Vargas (21) y Chavers (20). Por Lares, Santiago aportó 15 unidades y Johan León 13.

La serie continúa este martes en el coliseo Luis Aymat Cardona, hogar de los Caribes.

De otro lado, la semifinal B celebrará su segundo partido este lunes en la cancha Carmen Z. Figueroa de Corozal. Los Cafeteros de Yauco dominan la serie 1-0 ante los Plataneros.