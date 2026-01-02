La postemporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) arrancará este viernes, cuando los Cangrejeros de Santurce reciban a los Criollos de Caguas en el Estadio Hiram Bithorn y los Gigantes de Carolina visiten a los Leones de Ponce en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

Tanto la semifinal A entre Santurce y Caguas como la semifinal B entre Ponce y Carolina se jugarán a un máximo de siete partidos. Todos los encuentros serán transmitidos de manera simultánea por Wapa Deportes y Wapa 4.3. Además, podrán verse a través de la página web www.ligapr.com, la aplicación móvil de la LBPRC y los canales de YouTube de los equipos locales.

PUBLICIDAD

Los Cangrejeros llegan a esta etapa del torneo con la estampa de favoritos, luego de terminar la temporada regular en la primera posición con marca de 26-14. Santurce se aferró al primer puesto desde bien temprano en el certamen gracias su poder ofensivo y sólido cuerpo monticular. Y es que no solo lideraron la liga en promedio de bateo con .265, sino que también registraron la segunda efectividad más baja con 2.84.

De hecho, tres de los cinco bateadores más consistentes de “La Pro” pertenecen al conjunto de la capital: Jeremy Arocho (.309), Shed Long Jr. (.309) y Jack López (.298).

Sin embargo, no pueden confiar con los Criollos, los máximos campeones de la pelota invernal. Pero el camino de Caguas fue muy distinto. La Yegüita estuvo a punto de quedarse fuera de los playoffs, pero sobrevivió el lunes pasado un juego de Wild Card ante los Indios para asegurar su clasificación.

La novena del “Valle del Turabo” bateó, como colectivo, para .233, ocupando así el segundo puesto de este departamento detrás de los Cangrejeros. Los Criollos, a su vez, lideraron “La Pro” en cuadrangulares 23, seis de ellos del campocorto Luis Vázquez. A diferencia de Santurce, su posible talón de Aquiles es el pitcheo, con un promedio de carreras limpias permitidas de 3.19, el segundo más alto en el torneo.

Los Cangrejeros reforzaron su montículo con los lanzadores derechos Luis Quiñones y Ashton Godeau en el sorteo de los equipos eliminados, mientras que Caguas seleccionó al guardabosques Anthony García y al lanzador Derek West. Santurce ganó su serie particular contra Caguas, 6-2.

PUBLICIDAD

Dereck Rodríguez abrirá el primer juego por los Criollos. En horas de la noche del jueves, los Cangrejeros aún no habían anunciado quién iba a ser su inicialista.

Por otro lado, la semifinal B será el inesperado duelo entre dos novenas que no clasificaron el año pasado a la postemporada.

Los Leones tomaron por sorpresa a “La Pro” con un confiable cuerpo monticular que los impulsó hasta el segundo lugar de la tabla con récord de 23-17, que en un momento parecía que le iba a arrebatar el liderato a Santurce. Los brazos de Ponce encabezaron el certamen en efectividad con 2.83.

La mayoría de los lanzadores que colocaron al conjunto de la “Ciudad Señorial” en esta posición vienen de la Liga de Béisbol Superior Doble A. Precisamente, ese es el caso de Bryant Salgado, quien jugó tanto en la pasada campaña de la Doble A como en la Coliceba. A sus 25 años, Salgado fue el mejor pícher del dirigente Andy González, con un ERA de 1.62 —la cuarta más baja de la invernal—, además de 22 ponches y 15 bases por bola en 39 entradas lanzadas.

Los Gigantes, en cambio, permitieron el promedio más alto de carreras limpias por encuentro, con una efectividad de 3.45. Al mismo tiempo, batearon para .223, pero fueron la segunda novena que más cuadrangulares conectó con 17. Carolina es el único equipo en la postemporada que ninguno de sus bateadores figura entre los 10 primeros en rendimiento ofensivo.

Para este cruce, los Leones se fortalecieron con la integración de Emmanuel “Pulpo” Rivera, campeón bate, y el zurdo Brady Tedesco en el sorteo de los equipos eliminados. Rivera bateó con Mayagüez para .343 y empujó 20 carreras. La “Tropa”, por su parte, reforzó su cuadro interior con Isán Díaz, Jugador Más Valioso de la final 2025, y Yariel González. Ponce se llevó la serie particular contra Carolina, 5-3.

Jackson Goddard abrirá el primer juego por los Leones, mientras que el iniciador de los Gigantes será Matt Givin.