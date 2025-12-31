Los Leones de Ponce reforzaron su plantilla de cara a las series semifinales de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) al seleccionar al antesalista Emmanuel “Pulpo” Rivera y al lanzador zurdo Brady Tedesco en el sorteo de los equipos eliminados.

Rivera, capitán de los Indios de Mayagüez, cerró la temporada regular con promedio de bateo de .348 y 21 carreras remolcadas, consolidándose como uno de los jugadores más consistentes del torneo. Por su parte, Tedesco registró marca de 1-4 y efectividad de 3.38 con los Senadores de San Juan.

Ponce finalizó la temporada regular en la segunda posición con récord de 20-17 y a partir del viernes enfrentará a los Gigantes de Carolina en la serie semifinal, que se jugará a un máximo de siete partidos en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

Caguas refuerza su equipo con García y West

Los Criollos de Caguas, también buscando fortalecer su plantilla para las semifinales, seleccionaron al guardabosque Anthony García y al lanzador derecho Derek West, ambos provenientes de los Indios de Mayagüez, en el sorteo especial previo a la penúltima etapa del torneo. Caguas eligió en el cuarto puesto del sorteo, con García en la primera ronda y West en la segunda.

García cuenta con 15 temporadas de experiencia en el béisbol profesional, incluyendo cinco en triple A, y ha sido dos veces Jugador Más Valioso de la liga, primero en la temporada 2014-15 y nuevamente en 2024-25. Esta campaña bateó para .243, con un cuadrangular, 13 carreras remolcadas y siete anotadas.

West, en tanto, lanzó este año por primera vez con los Indios, aunque tiene experiencia en los Cangrejeros de Santurce, ligas de Venezuela y México, y en el béisbol organizado con los Astros de Houston a nivel doble A. Con Caguas dejó marca de 1-1, efectividad de 2.19 en 24.2 entradas y 32 ponches.

Los Criollos abrirán las semifinales este viernes visitando a los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Hiram Bithorn.

Santurce y Carolina también se refuerzan

Los líderes de la temporada regular, Cangrejeros de Santurce, reforzaron su montículo con los lanzadores derechos Luis Quiñones y Ashton Godeau. Quiñones tuvo récord de 4-2 con dos salvamentos y 36 ponches en 26 entradas lanzadas, mientras que Godeau registró 3-0 con efectividad de 1.36, ambos con los Indios.

Carolina, por su parte, apostó a reforzar el cuadro interior y seleccionó a Isán Díaz y Yariel González. Díaz bateó .239 con cuatro cuadrangulares y 16 remolcadas, mientras que González terminó con .289 de promedio, dos vuelacercas y diez empujadas.

Las series semifinales arrancan el viernes cuando los Criollos de Caguas visiten a los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Hiram Bithorn y los Leones de Ponce reciban a los Gigantes de Carolina en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, ambos partidos a partir de las 7:00 p.m. y serán transmitidos por Wapa Deportes y Wapa 3.