Los Criollos de Caguas aseguraron el cuarto y último boleto disponible a la semifinal de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente este lunes, al blanquear 4-0 a los Indios de Mayagüez en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

Con el resultado, los cagüeños dejaron fuera de contienda a los Indios, que vieron esfumadas sus aspiraciones de conquistar el campeonato por segundo año consecutivo y de empatar con los Criollos como la franquicia con más títulos en la historia del torneo, con 21.

Caguas enfrentará en la penúltima etapa del campeonato a los líderes de la fase regular, los Cangrejeros de Santurce, en una serie pactada a un máximo de siete juegos, desde este viernes.

También el viernes inicia la Serie Semifinal B entre los Leones de Ponce y los Gigantes de Carolina.

La Yegüita combinó a los lanzadores José de León, Luke Taggart y Yacksel Ríos para silenciar la ofensiva mayagüezana, limitándola a apenas tres imparables.

De León cubrió las primeras 6.1 entradas, en las que permitió tres hits y ponchó a cinco bateadores para apuntarse la victoria.

Tres de las cuatro anotaciones de los Criollos se produjeron en la parte baja de la cuarta entrada.

Un sencillo de José Miranda impulsó la primera carrera. luego, una jugada de selección tras batazo de Luis Vázquez trajo la segunda, y una rola de Enmanuel Valdéz permitió la tercera en las piernas de Miranda.

La cuarta carrera llegó en el séptimo episodio mediante un largo cuadrangular de MJ Meléndez por el jardín derecho.

Por los Indios, el veterano zurdo Héctor Hernández cargó con la derrota tras lanzar 3.1 entradas, en las que permitió tres carreras, dos de ellas inmerecidas.

Los Criollos visitarán a los Cangrejeros este viernes a las 7:21 p.m. para el primer juego de la serie en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan y los Leones de Ponce reciban a los Gigantes de Carolina en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner. Ambas series semifinales podrán verse, a partir de las 7:00 p.m. por WAPA Deportes y Wapa 4.3.