Los Cafeteros de Yauco retomaron el control de la semifinal B de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) tras imponerse el sábado en cuatro parciales sobre los Plataneros de Corozal en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras.

Los marcadores del triunfo fueron 19-25, 25-16, 30-28 y 25-18. Con este resultado, los Cafeteros ahora dominan la serie, 2-1, y buscarán colocar a los Plataneros contra la pared cuando visiten el domingo el Coliseo Carmen Zoraida Figueroa.

Yauco se apoyó en la ofensiva de Diego Negrón y Brandon Rattray, quienes anotaron 17 puntos cada uno. Ambos consiguieron 15 de esas unidades a través de ataques. Le siguió Juan Felipe Castañeda con 14 tantos, 13 en remates y uno en servicio directo.

Por Corozal, el mejor fue Jalen Penrose, quien registró una explosión ofensiva de 33 puntos, 23 en ataques, dos en bloqueos y ocho en saques.

“La verdad es que no puedo tomar mucho crédito. Las estadísticas hablan por sí solas y yo creo que cada noche que hemos ganado hemos tenido buenos parciales, buenos juegos. Están bien simétricas esas estadísticas, especialmente en ofensiva”, dijo Negrón luego del tercer juego de la semifinal B de la LVSM.

“Yo creo que esta serie la gana el equipo que pueda sostener un buen servicio y pase, ya que ambos equipos tienen ofensivas bastante distribuidas. El equipo que pueda sostener ese nivel va a tener la mayor capacidad de convertir puntos consecutivamente”, continuó.

Los Cafeteros dominaron en ataques (59-41), en bloqueos (59-41), en pases (47-44) y en asistencias (24-7). Corozal fue superior en servicios directos (8-4) y en defensas (42-38).

La acción de la LVSM continuará el sábado, cuando los Caribes de San Sebastián busquen clasificar a su tercera final corrida con una victoria sobre los Patriotas de Lares en el Coliseo Félix “Amiguito” Méndez Acevedo.