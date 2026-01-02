Un día antes de que los Patriotas de Lares visitaran a los Caribes de San Sebastián en el Coliseo Luis Aymat Cardona para el tercer juego de la semifinal A de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), el apoderado Felipe Vélez tomó la sorpresiva decisión de despedir al dirigente José “Freddie” Bujosa.

En busca de una reacción, Vélez contrató al entrenador Enrique “Papolito” López, otro exjugador del sexteto lareño. López impartió el lunes pasado su primera y única práctica con los Patriotas antes de viajar al “Pepino” para el crucial partido.

Aún así, Lares ganó los primeros dos parciales del encuentro y todo apuntaba que “robaría” en San Sebastián. Pero, cuando parecía que el apoderado había acertado con el cambio de mentor, los Caribes sacaron su cría campeonil y completaron una dramática remontada para colocarse a una victoria de clasificar a su tercera final consecutiva de la LVSM.

“Freddie ha sido una parte invaluable en la formación de los Patriotas. Es una persona que conocemos hace mucho, pero desde el principio le dijimos que, si en algún momento había que tomar una decisión porque entendíamos que se podían lograr ciertas cosas con un cambio, no sería algo personal y solamente una decisión que se tomaría en cualquier trabajo”, explicó Vélez a Primera Hora .

“Tenemos un equipo de renombre y pensábamos que se podía dar un poquito más. Simplemente, fue una decisión para ver si podemos crear una reacción en este momento de la temporada ante un equipo que sabemos que es difícil, pero tenemos las esperanzas y confiamos en el equipo”, continuó.

José "Freddy" Bujosa durante un tiempo técnico con los Patriotas de Lares. ( Suministrada / LVS )

Con Bujosa al mando, la “Ciudad del Grito” terminó la serie regular en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con marca de 12-9 y 37 puntos, una hazaña que parecía irreal cuando arrancó el torneo. Esto se debe a que hace menos de un año el equipo se trasladó de Mayagüez a Lares, luego de que los Indios terminaran la temporada 2024 sin victorias.

Su caso es similar a cuando Javier Gaspar fue despedido como dirigente de los Caribes en plena final de 2023 contra los Changos de Naranjito. Abajo en la serie 3-2, San Sebastián reemplazó al reputado técnico por el veterano estratega Juan Francisco León Paredes y ganó el campeonato.

Repetir esa gesta no será fácil, especialmente considerando que actualmente se encuentran en una posición peor que la del sexteto del “Pepino” aquel año. Con una desventaja de 3-0, los Patriotas están obligados a derrotar a los Caribes cuatro veces corridas para avanzar a la final.

En lo que va de temporada, San Sebastián ha perdido solo dos partidos: uno contra los Plataneros de Corozal y otro ante los Cafeteros de Yauco, los dos equipos que están disputando la semifinal B. Pese a esto, Vélez está confiado de que su franquicia defenderá este sábado el Coliseo Félix “Amiguito” Méndez Acevedo para extender la serie y, eventualmente, ganarla.

“Nosotros tenemos el talento suficiente para ser los mejores. Estamos buscando en realidad crear ese cambio y ver si podemos hacer que ellos se den cuenta de lo que son capaces. Yo siempre he dicho que esta serie la ganará el equipo que menos errores cometa. Dominamos a un bicampeón por dos parciales, así que tenemos esperanzas de que este sábado empezará una remontada que hará historia en el voleibol en Puerto Rico”, opinó el apoderado de Lares.

Los Patriotas tienen en su plantel a figuras como Jair Santiago, quinto en la serie regular en anotación con 343 puntos, y Nick West, líder en bloqueos con un promedio de 0.77 por set. Pero, sin importar lo que suceda el sábado, Vélez aseguró que tendrán la frente en alto por todo lo que consiguió esta franquicia en el poco tiempo que lleva en Lares desde su traslado.

“Nosotros estamos contra la pared contra un bicampeón. Iremos el sábado con la frente en alto porque nosotros llevamos apenas meses juntos y estamos en una semifinal en nuestro año de regreso a Lares. Para nosotros, eso es bien importante. La moral está alta por eso. Todo está en contra de nosotros y eso nos pone en una situación favorable”, indicó.