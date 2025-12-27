Spencer Olivier, atacante de los Plataneros de Corozal, fue nombrado el sábado como el Jugador Más Valioso de la temporada 2025-26 de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) para así repetir el premio por segundo año consecutivo.

La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) informó que Olivier obtuvo 74 votos, superando a Pelegrín Vargas, hijo, de los Caribes de San Sebastián, quien recibió 71.

Esta votación, en la que participaron miembros de la prensa y representantes de cada equipo, fue descrita por el organismo como una de las “más cerradas” en los años recientes.

El atacante de los Plataneros volvió a ser el mejor jugador del torneo tras finalizar la campaña como líder en anotaciones con 407 puntos en 84 parciales, producto de 353 ataques, 34 bloqueos y 20 servicios, para un promedio de 4.85 por set.

“Significa mucho para mí ser nombrado MVP por dos temporadas corridas en la LVSM. Para mí, demuestra consistencia y la capacidad de jugar voleibol a un nivel alto por un periodo prolongado, no solo por una temporada, sino por varias”, expresó Olivier en un comunicado difundido por la FPV.

“Me sentí muy feliz y agradecido, pero mi enfoque ahora mismo es ganar las semifinales y, eventualmente, la final. Me gusta concentrarme en una cosa a la vez. Cuando terminemos los playoffs, entonces podré reflexionar sobre cómo mi temporada regular me llevó a recibir este gran premio”, continuó.

Kevin Rodríguez, de los Cafeteros de Yauco, finalizó en la tercera posición de la votación por el galardón tras recibir 57 votos. Nick West, de los Patriotas de Lares, le siguió con 21. Jair Santiago, de los Patriotas; Brandon Rattray, de los Cafeteros; y Clarke Godbold, de los Changos de Naranjito, también recibieron apoyo de los votantes.

Sigue en pie la semifinal entre Corozal y Yauco

Por otro lado, la FPV anunció que el director de torneo de la LVSM, el licenciado Jaime Vázquez, denegó la apelación de Naranjito para que se reanudara el tercer juego de los cuartos de final contra Corozal.

Los Changos alegaron que los árbitros no corrigieron una infracción de rotación por parte de los Plataneros en el segundo set de ese decisivo partido del “Duelo de la Montaña”.

Sin embargo, tras la protesta ser evaluada por un comité compuesto por los oficiales Héctor Ortiz, Henry Montañez y Aurelio Mendoza, Vázquez determinó que Corozal avanza a la siguiente fase.

Los Changos de Naranjito durante un partido de los cuartos de final de la LVSM contra los Plataneros de Corozal. ( Suministrada )

Naranjito apeló la decisión y dirigieron su reclamo al doctor César Trabanco, presidente de la LVSM. Trabanco ratificó la decisión original, por lo que el primer partido de la semifinal B entre los Plataneros y los Cafeteros se jugará hoy, sábado, a las 8:00 p.m. en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras.