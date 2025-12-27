Los Caribes de San Sebastián dominaron el viernes en cuatro parciales a los Patriotas de Lares para llevarse el primer “Duelo de la 111” de la semifinal A de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), celebrado en el Coliseo Luis Aymat Cardona.

Con su cancha llena de esquina a esquina, San Sebastián aseguró el triunfo con marcadores de 23-25, 25-16, 25-23 y 26-24. El próximo juego de esta serie al mejor de siete será el domingo en el Coliseo Félix “Amiguito” Méndez Acevedo, de Lares.

Mark Frezier lideró la ofensiva del “Pepino” con 25 puntos, 21 en ataques, tres en bloqueos y uno en servicio directo. Le siguió Pelegrín Vargas, hijo, con 21 unidades, 18 en remates, dos en bloqueos y uno en saque. Anthony Negrón fue el otro jugador de los Caribes que llegó a doble dígito en anotación con 11 tantos.

Por los Patriotas, el mejor fue Jair Santiago con 18 puntos, 15 en ataques, dos en bloqueos y uno en servicio directo. Jonathan Rodríguez también tuvo una buena actuación con 11 unidades.

La acción de la LVSM continuará este sábado con el inicio de la semifinal B entre los Cafeteros de Yauco y los Plataneros de Corozal en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras.

Yauco aseguró su pase directo a esta fase tras finalizar la temporada regular en la segunda posición con marca de 17-4 y 46 puntos. Corozal, en cambio, viene de eliminar a sus eternos rivales del “Duelo de la Montaña”, los Changos de Naranjito, en los cuartos de final.