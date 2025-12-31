A solo horas del tercer juego de la semifinal A de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), los Patriotas de Lares anunciaron el martes la contratación del exjugador Enrique “Papolito” López tras el inesperado despido de José “Freddie” Bujosa en busca de una reacción ante los bicampeones Caribes de San Sebastián.

Por un momento, pareció que Lares había acertado con el repentino cambio de entrenador en plena serie, como hizo San Sebastián en la final de 2023 ante los Changos de Naranjito. Esta sería la tercera serie de campeonato consectutiva para el “Pepino”.

Los Patriotas sorprendieron a los Caribes en el Coliseo Luis Aymat Cardona al ganar los dos primeros parciales, pero el sexteto del “Pepino” completó una épica remontada para llevarse el tercer encuentro en cinco sets y colocar a Lares al borde de la eliminación. Los marcadores fueron 18-25, 19-25, 25-15, 25-21 y 15-11.

Con este resultado, los Caribes buscarán el sábado el anhelado pase a la final de la LVSM, donde enfrentarían al ganador de la semifinal B entre los Cafeteros de Yauco (1-1) y los Plataneros de Corozal (1-1).

Corey Chavers lideró la ofensiva del “Pepino” con 25 puntos, 20 en ataques, uno en bloqueo y cuatro en servicios directos.

Pelegrín Vargas, finalista al premio de Jugador Más Valioso, le siguió con 18 unidades, todos en remates. Mark Frazier también hizo de las suyas con 16 tantos.

Por los Patriotas, el mejor fue Johan León con 17 puntos, 15 en ataques y dos en saques. Jair Santiago también aportó 15 unidades, mientras que Garrett Muagututia sumó 14.

La postemporada tomará un receso el miércoles y el jueves por la despedida de año, pero reanudará el viernes con el tercer partido de la semifinal B entre los Cafeteros y los Plataneros en el Coliseo Carmen Zoraida Figueroa, de Corozal. Ambas series son al mejor de siete juegos.