El colocador Arturo Iglesias, de los Changos de Naranjito, fue seleccionado este jueves como el Regreso del Año de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), anunció la Federación Puertorriqueña de Voleibol en declaraciones escritas. (FPV).

Iglesias obtuvo 57 votos de parte de los medios de comunicación y de los miembros autorizados de los equipos participantes en la votación de los Valores del Año.

“En verdad no sabía ni que estaba nominado. Estoy muy contento de volver a jugar en Puerto Rico después de cuatro o cinco años fuera. Este año fue complicado porque sufrí varias lesiones, pero estoy agradecido con la franquicia, con los muchachos y con Jamille por el apoyo”, expresó Iglesias.

“Este año ha sido muy difícil porque vengo de dos cirugías. Tener a mi familia ahí, apoyándome en cada paso, fue muy gratificante. Este reconocimiento también es para ellos” agregó.

Iglesias añadió que este premio representa “un impulso adicional para seguir trabajando y demostrar que aún puede aportar al máximo nivel”.

Su rival más cercano fue el también colocador Juan Rodríguez, de los Plataneros de Corozal, quien acumuló 39 votos, seguido por Víctor Vázquez de los Mets de Guaynabo con 37 votos.

Otros jugadores que recibieron apoyo en la votación fueron Lázaro Fernández, compañero de equipo de Iglesias en Naranjito, y Pedro Rosario, de los Caribes de San Sebastián.