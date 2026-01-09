La Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) anunció este viernes que la temporada 2026 será dedicada a Ivonne Pérez y contará con un nuevo formato de round robin en la postemporada.

El licenciado José Servera, director de torneo, explicó que bajo este nuevo sistema los seis equipos (Caguas, Santurce, Corozal, Manatí, Juncos y Ponce) clasificarán a los playoffs, pero serán divididos en dos grupos. El Grupo A estará conformado por los sextetos que terminen en la primera, tercera y sexta posición del escalafón, mientras que el Grupo B incluirá al segundo, cuarto y quinto.

Los dos mejores de cada grupo avanzarán a las semifinales, que se jugarán al mejor de siete juegos. El cruce de la serie A será entre el equipo que haya registrado el mejor récord en la temporada regular y el que haya tenido el peor desempeño entre los cuatro clasificados. Del mismo modo, la serie B será entre los sextetos que ocuparon el segundo y tercer puesto de la tabla de posiciones. La final también será al mejor de siete partidos.

“Invitamos a toda la fanaticada del voleibol a respaldar esta temporada que promete gran nivel competitivo. Nuestros equipos están listos, nuestras jugadoras están motivadas y nuestras expectativas son altas. Queremos que cada cancha se convierta en un punto de encuentro para celebrar el deporte que nos une como país”, expresó el doctor César Trabanco, presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) en el comunicado.

Como antesala al inicio oficial, este sábado y domingo se celebrará el torneo preparatorio, con la participación de todos los equipos de la liga, excepto Caguas sirviendo como primer termómetro competitivo de la campaña en el Coliseo Juan Aubin Cruz Abreu “Bincito”, de Manatí.