El atacante de los Cafeteros de Yauco, Axel Meléndez Watts, fue seleccionado este lunes como el “Novato del Año” de la temporada 2025 de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

Meléndez Watts, jugador esquina de 6’10” de estatura, dominó las votaciones de los Valores del Año con 65 votos, superando a Joseph Oquendo, de los Plataneros de Corozal, quien acumuló 58. En tercer lugar finalizó Giomar Collazo, de los Gigantes de Carolina, con 24 votos.

El logro adquiere un significado aún mayor al recordar que su padre, Axel Meléndez, también fue nombrado Novato del Año en 1997, igualmente vistiendo los colores de Yauco. Su madre, Lizette Watts, también es voleibolista retirada.

PUBLICIDAD

“Es un honor enorme”, expresó Meléndez Watts al conocer la noticia. “No me esperaba que los resultados salieran tan rápido. Es mi primera temporada profesional y se me paran los pelos al pensar que, igual que mi papá, recibo este premio jugando para Yauco. Es algo que me llena de orgullo”.

Durante la temporada, el joven atacante tuvo que desempeñarse en varias posiciones, siempre buscando aportar al colectivo. “He tenido que dar un buen nivel en cada rol para ayudar a mi equipo. Este premio significa mucho porque es el primero de mi carrera profesional, pero mi meta final es llevar a Yauco a la serie final y darle ese campeonato que el pueblo lleva esperando por tanto tiempo”.

“Desde que decidí dedicarme al voleibol, mis padres me guiaron en cada etapa: escuela superior, universidad y ahora en el profesionalismo. Siempre me han dicho que no me conforme, que no me quede en una zona de confort y que siga trabajando porque el cielo es el límite”, dijo sobre la influencia familiar.

Sobre su primera experiencia con los Cafeteros, Meléndez Watts la describió como una temporada especial. “Ha sido una experiencia increíble. Hay muy buen compañerismo y química. Además, jugar frente a mi familia, mis amigos y mi gente de Yauco significa muchísimo. Representar a mi pueblo es un orgullo enorme”.

Con la serie semifinal contra Corozal, empatada a dos victorias por equipo, el atacante reconoce que el reto continúa.

“Tenemos que enfocarnos en las cosas básicas, en lo que hemos practicado desde el principio. Corozal es un equipo muy competitivo y sabíamos que la serie no sería fácil. Nos toca trabajar nuestras deficiencias y seguir luchando”.

Otros jugadores que recibieron votos para Novato del Año fueron:= Andrés Laboy (Gigantes de Adjuntas, 12 votos), Daniel Rivera (Cafeteros de Yauco, 11 votos), además de Antonio Feliciano (Caribes de San Sebastián), Sebastián Huyke (Gigantes de Carolina), Michael De La Cruz (Cafeteros de Yauco) y Roberto Crespo (Patriotas de Lares).

La Federación Puertorriqueña de Voleibol anunciará este jueves el premio Regreso del Año, y el viernes el Acomodador del Año junto al Equipo Estrella de la campaña.