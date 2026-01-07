El campeón mundial boricua Subriel Matías aterrizó este martes en Nueva York, la ciudad del escenario de la primera defensa de su corona superligera del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) este sábado contra el británico Dalton Smith.

La velada se celebrará en el Barclays Center de Brooklyn.

Junto a “El Orgullo de Maternillo” también arribaron el exmonarca mundial Emmanuel “Manny” Rodríguez (22-3, 13 KO’s), de Vega Baja, y el clasificado número dos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el dominicano y residente de Puerto Rico, Alfredo “Ojo” Santiago (17-2, 8 KO’s).

Rodríguez, de un lado, enfrentará al mexicano Fernando “Leoncito” Díaz en un combate a 10 asaltos en el peso gallo. Santiago, por su parte, defenderá su cetro NABO de la OMB de las 140 libras ante su compatriota Hendri Cedeño.

“Estoy ansioso de pelear frente a la gente de Nueva York. Sabemos que vendrá gente de Puerot Rico y de Inglaterra y yo voy a dar el mejor espectáculo posible. No hay excusas”, expresó Matías, con marca de 23-2, y 22 anestesiados, en declaraciones escritas tras su llegada a la ‘Gran Manzana’.

“Vengo a propinar el No-Mas-Tías este sábado en Nueva York”, afirmó el púgil fajardeño.

La frase es la mezcla de su apellido con el acto de que su rival se rinda en su esquina y admita que no quiere pelear más, habría explicado el propio peleador en una entrevista con Primera Hora .

Su promotor, Juan Orengo, de Fresh Production Boxing, aseguró en una conversación vía telefónica con este medio, que todo “está bien” y que Matías estará entrenando este miércoles.

Asimismo, indicó que el jueves se llevará a cabo la conferencia de prensa junto a Smith, mientras que el viernes se realizará el pesaje.

La transmisión del evento comenzará a las 9:00 p.m., hora de Puerto Rico a través de PPV.com y DirecTv PPV, a un costo de $54.99.