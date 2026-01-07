¿Cómo podrás ver la pelea de Subriel Matías ante Dalton Smith?
El combate es el sábado desde el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.
El puertorriqueño Subriel Matías pondrá en juego por primera vez su campeonato mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) cuando enfrente al británico Dalton Smith este sábado en el Barclays Center de Brooklyn.
Matías, uno de los peleadores más explosivos de las 140 libras, conquistó el título en julio del año pasado al imponerse por decisión mayoritaria al dominicano Alberto Puello. Aquella victoria lo colocó en la cúspide de la división y abrió el camino a una etapa que ahora comienza con su primera defensa del cinturón verde y oro.
Del otro lado del ring estará Smith, actual campeón plata superligero del CMB, quien se ganó su oportunidad titular tras una racha convincente. El británico capturó el cetro plata el año pasado al noquear al excampeón mundial José Zepeda y posteriormente realizó dos defensas exitosas, actuaciones que lo posicionaron como retador obligatorio al título absoluto.
Subriel Matias working the pads ahead of his fight this Saturday against Dalton Smith! #Boxing Matias vs Smith pic.twitter.com/5PXrw55KAI— Pursuit of Greatness (@PofGreatness) January 6, 2026
El combate representa un choque de estilos y trayectorias, con Matías buscando afianzarse como campeón reinante y Smith intentando dar el salto definitivo al estrellato mundial.
La cartelera se celebrará en el Barclays Center, una de las principales plazas del boxeo en Estados Unidos, y será transmitida por DirecTv PPV, a un costo de $54.99.
La transmisión comenzará a televisarse a las 9:00 p.m. en horario de Puerto Rico.