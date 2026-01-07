El lanzador Eric Torres se adueñó del Premio Novato del Año de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), galardón que lleva el nombre de Luis “Canena” Márquez, anunció la liga este miércoles a través de una publicación en sus redes sociales.

En 23.1 entradas lanzadas con los Leones de Ponce, el zurdo no permitió carreras, terminó con récord de 1-0, accedió a seis imparables, otorgó siete boletos y abanicó a 39 rivales.

Su dominante labor desde el montículo, le permitió imponerse en la votación a Gustavo Meléndez, de los Criollos de Caguas, y Jordan Morales, de los Cangrejeros de Santurce.

Por otro lado, la LBPRC también anunció que Shed Long Jr., de los Cangrejeros, es el ganador del Premio Willard Brown al Importado del Año.

Long Jr. tuvo una temporada ofensiva consistente, participando en 34 juegos con un promedio de bateo de .297. Conectó 30 imparables, disparó ocho dobles y dos cuadrangulares, anotó 17 carreras, además de impulsar otras 19.

El importado de Santurce superó en la contienda a Ashton Goudeau, de los Indios de Mayagüez, y a Dalton Guthrie, de los Leones.

Los premios físicos se le otorgarán el próximo lunes.

Tanto Torres como Long Jr. continúan activo en sus respectivas series semifinales. En la semifinal A, los Cangrejeros, que dominan 2-1 a los Criollos, se dirigen este miércoles al Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas.

Asimismo, en la B, los Leones, abajo 2-1 en la serie, visitan a los Gigantes en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina.