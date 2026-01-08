El dirigente Marcos “Chamo” Liendo no tiene dudas de que los Caribes de San Sebastián son la nueva dinastía de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), y entiende que tienen los méritos para respaldar este argumento.

Con una victoria el pasado sábado sobre los Patriotas de Lares en el Coliseo Félix “Amiguito” Méndez Acevedo, los Caribes completaron una barrida en la semifinal del “Duelo de la 111” y avanzaron a su tercera final consecutiva. San Sebastián ahora está a cuatro victorias del tricampeonato, luego de una temporada regular de ensueño en la que solo perdieron dos juegos para una marca de 19-2, su mejor en la historia.

Pero, sin importar lo que ocurra en una serie final contra Yauco o Corozal, Liendo considera que la forma en que San Sebastián ha defendido el Coliseo Luis Aymat Cardona en los últimos años basta para cimentar un legado intachable en la LVSM.

“Claro, (pienso que somos una dinastía), pero no solo por la posibilidad de ganar el threepeat. Yo estaba discutiendo en estos días con ellos sobre lo que han creado. Este equipo defendió su cancha en los 11 juegos locales que tuvieron y no pierde un partido local desde el 2024. Llevamos 27 juegos ganados como local… No solo es el campeonato, sino los números que ellos han plasmado”, explicó el técnico venezolano a Primera Hora .

La última derrota que San Sebastián sufrió en su cancha sucedió el 11 de agosto de 2024 ante los Cafeteros de Yauco. Desde entonces, el Coliseo Luis Aymat Cardona se ha transformado en un castillo impenetrable que ningún equipo ha podido conquistar. Solo dinastías como los Changos de Naranjito—campeones en las décadas de 1980, 1990 y 2000—, los Plataneros de Corozal —campeones en los años 80— y los Leones de Ponce —campeones en los 60— han logrado corridas similares a esta.

La última derrota que San Sebastián sufrió en su cancha ocurrió el 11 de agosto de 2024 ante los Cafeteros de Yauco ( Caribes de San Sebastián / Samir Sánchez )

Además de contar con los refuerzos Corey Chavers y Mark Frazier desde la jornada inaugural, Liendo atribuye el nivel al que ha competido el sexteto del “Pepino” esta campaña a una conversación sincera con sus jugadores al inicio del torneo. Y es que, a pesar de su éxito en años recientes, los Caribes también atravesaron situaciones difíciles dentro del camerino, como cualquier otro equipo.

“Nosotros habíamos ganado campeonatos, pero había sido en situaciones complejas dentro del entorno del equipo. Este año les dije que, si queríamos ganar, yo quería estar en paz y haciendo las cosas tranquilo con el equipo unido. Esa ha sido la diferencia entre este equipo y los de años anteriores”, compartió el entrenador de los campeones defensores.

“Contratamos también a un psicólogo deportivo, que trabaja con nosotros en los entrenamientos y ha moderado conductas en algunos jugadores. También tenemos sesiones semanales con un pastor y unas clases de yoga”, continuó.

A la espera de otra final complicada

Curiosamente, los únicos sextetos que han podido vencer a San Sebastián esta temporada son los que disputan la semifinal B: los Cafeteros y los Plataneros. Corozal le propinó a los vigentes campeones su primer revés del torneo el 14 de noviembre en cuatro parciales (19-25, 25-19, 23-25, 23-25). Yauco, por su parte, superó al “Pepino” el 7 de diciembre en el máximo de cinco sets (22-25, 25-18, 25-21, 19-25, 9-15). Por esto, Liendo piensa que la serie de campeonato 2026 será una larga, independientemente del ganador.

“Nosotros jugamos con ellos en la regular y son dos equipos completamente diferentes, respetando a cada uno. Yauco cuenta con jugadores experimentados que han estado en finales, mientras que Corozal tiene dos refuerzos extremadamente buenos y un grupo de jóvenes bien dirigidos por Abel (Franceschi). Será una serie bien complicada, que podría acabar en seis o siete juegos”, opinó el dirigente de San Sebastián.

No sería descabellado que la final 2026 de la LVSM se defina en un séptimo juego, pues los Caribes tuvieron que llevar al máximo las series de campeonato de 2023 y 2024 ante Naranjito y Guaynabo para coronarse campeones.

Los Cafeteros tienen en su plantel a Kevin Rodríguez, finalista al premio Jugador Más Valioso, y a Arnel Cabrera, dos jugadores que formaron parte de aquellos Mets que estuvieron a dos puntos de destronar al “Pepino”.

Kevin Rodríguez, de los Cafeteros de Yauco, durante el quinto juego de la semifinal B de la LVSM contra los Plataneros de Corozal. ( Giuliano Torres / FPV )

Los Plataneros, en cambio, son reforzados por el Jugador Más Valioso, Spencer Olivier, y Jalen Penrose. Olivier lideró al torneo en anotación durante la temporada regular con 407 puntos y un promedio de 4.85 por parcial. Penrose ocupó la segunda posición de ese departamento en la fase regular con 397 unidades y una media de 5.59 por set.

Yauco domina la serie, 3-2, y buscará este viernes ponchar su boleto a la final cuando visite el Coliseo Carmen Zoraida Figueroa.