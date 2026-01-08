Los Cafeteros de Yauco vinieron de atrás para derrotar en quinto parciales a los Plataneros de Corozal en el quinto juego de la semifinal B de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), celebrado en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras.

Los marcadores del triunfo del sexteto local fueron 18-25, 25-20, 23-25, 25-20 y 15-13. Yauco ahora está a una victoria de la final, en la que se enfrentarían a los bicampeones Caribes de San Sebastián. La serie continuará este viernes, cuando los Plataneros reciban a los Cafeteros en el Coliseo Carmen Zoraida Figueroa.

Juan Felipe Castañeda fue el líder ofensivo del sexteto yaucano con 24 puntos, 20 en ataques, dos en bloqueos y dos en servicios directos. Jalen Penrose, a pesar del revés de Corozal, brilló al anotar 30 unidades, incluyendo 26 en remates, uno en tapones y tres en saques.

En las estadísticas colectivas, Yauco dominó en servicios directos (5-4 ) y en asistencias (28-14). Corozal, por su parte, superó a los Cafeteros en ataques (67-56), en bloqueos (14-12), en defensas (70-53) y en pases (55-47).