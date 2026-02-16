Anthony Edwards lo ha dicho con audacia y confianza durante años. Tiene la intención de ser el mejor jugador de baloncesto del mundo.

El escolta de los Timberwolves de Minnesota pudo vencer al Mundo el domingo, gracias al intrigante nuevo formato del Juego de Estrellas de la NBA — y luego también venció a un equipo de sus compatriotas estadounidenses para coronar una actuación de Jugador Más Valioso.

Edwards lideró a su equipo “Estrellas” sobre un plantel “Barras” con LeBron James y Kawhi Leonard 47-21 para ganar la final en este minitorneo que compone el entretenido evento principal del fin de semana del Juego de Estrellas en el Intuit Dome de los Clippers de Los Ángeles.

El cuarto formato del Juego de Estrellas de la liga en cuatro años enfrentó a dos equipos de All-Stars estadounidenses contra un equipo que representa al resto del mundo, con la esperanza de avivar la pasión nacionalista de jugadores y aficionados en un año olímpico.

Los resultados fueron sólidos, con tres emocionantes minipartidos en el todos contra todos que se definieron sobre la bocina antes de la final de paliza.

“Me gusta este formato”, dijo Edwards. “Creo que nos hace competir porque son solo 12 minutos, y los tres equipos diferentes separan a los tipos. Creo que estuvo muy bien”.

Junto con las teatralidades de los finales, el evento en general pareció jugarse con un nivel de competitividad más alto que la mayoría de los Juegos de Estrellas en los últimos años, lo que sugiere que la liga podría finalmente haber dado con la clave de la vieja pregunta de cómo hacer que esta vitrina de mitad de temporada sea más entretenida.

Edwards forzó el tiempo extra con un triple decisivo antes de que Scottie Barnes encestara un triple en la prórroga para terminar el partido para su equipo en el minipartido inaugural contra el Mundo.

De’Aaron Fox encestó un triple sobre la bocina para ganar el segundo partido para las Barras, ligeramente mayor, sobre las Estrellas, ligeramente más joven.

Leonard luego emocionó a su público local con una ráfaga de 31 puntos para las Barras en el último partido del todos contra todos, incluyendo un triple para desempatar con 3.5 segundos por jugar.

Las Barras parecieron quedarse sin gasolina en la final, pero Edwards y sus compañeros no aflojaron.

Cuando le pidieron identificar su momento más satisfactorio del domingo, Edwards respondió: “Probablemente vencer al equipo del Mundo”.

¿Por qué?

“Porque dicen que son los mejores jugadores del mundo”, respondió. “Así que vencerlos es la mejor sensación del mundo”.

Ya cuatro veces All-Star a los 24 años, el veterano de seis años en la NBA ya ha estado en el escenario mundial, ganando una medalla de oro olímpica hace dos años en París . También ha liderado a los Wolves a las finales de la Conferencia Oeste en dos temporadas consecutivas.

Edwards ganó su primer trofeo de MVP del Juego de Estrellas — un premio que lleva el nombre de Kobe Bryant— con ese triple del empate para completar una actuación de 13 puntos en el primer partido , una actuación de 11 puntos en el segundo, y ocho puntos en la final anticlimática .

El público de Inglewood incluyó al expresidente Barack Obama, quien recibió una ovación de pie antes del partido — e incluso motivó la actuación de Edwards.

“Es mi persona favorita en el mundo” , dijo Edwards. “Estuvimos pasando el rato (el sábado). Él y yo la pasamos muy bien. Le dije que iba a dar un show para él”.

El comisionado de la NBA Adam Silver agradeció a los All-Stars por jugar duro cuando presentó el trofeo de campeonato a las Estrellas.

Victor Wembanyama desafió eficazmente a sus compañeros All-Stars a tomarse este partido en serio, y en gran medida pareció que lo hicieron. A pesar de terminar 0-2, Wembanyama lideró al equipo del Mundo en anotación en ambos partidos con 14 puntos en el primero y 19 en el tercer partido.

“Se sintió bien estar ahí afuera con grandes, nuevos y veteranos, e incluso con tipos internacionales también”, dijo Kevin Durant. “Ojalá que sigamos construyendo sobre esto y que el fin de semana se vuelva cada vez más competitivo”.

El equipo del Mundo estaba cargado de talento, pero terminó 0-2 después de que el líder anotador de la NBA Luka Doncic y el tres veces MVP Nikola Jokic se sentaran en su segundo partido, probablemente para preservar la salud de dos superestrellas que han batallado con lesiones en el último mes. Giannis Antetokounmpo tampoco se uniformó en absoluto.

Primer partido

El triple de Barnes en la prórroga impulsó a las Estrellas sobre el Mundo 37-36.

Edwards forzó el tiempo extra con un triple con 13,3 segundos por jugar en el tiempo reglamentario, y encestó un tiro de 14 pies para comenzar el periodo de prórroga a cinco puntos. Wembanyama metió un triple, pero la estrella de los Raptors Barnes lo terminó al encestar su único tiro del partido.

Segundo partido

Donovan Mitchell luego recibió un pase debajo del aro de James y la sacó hacia Fox en el perímetro para el ganador.

Jaylen Brown lideró a las Barras con 11 puntos, y James anotó ocho para comenzar su récord de 21ra aparición en el Juego de Estrellas.

Unas horas antes, James dijo que la presencia del juego en el área de Los Ángeles no significaba “nada, porque este no es nuestro edificio. Este es un partido de visitante”.

De hecho, los aficionados de los Clippers en el Intuit Dome abuchearon a James y a Doncic cada vez que tocaban el balón.

Tercer partido

Leonard dominó por completo incluso antes de su triple decisivo para coronar la victoria de Barras 48-45.

Leonard emocionó a su público local con un esfuerzo dinámico, acertando 11 de 13 tiros y 6 de 7 desde más allá del arco. El siete veces All-Star encestó sus primeros siete tiros con cinco triples en medio de los estruendosos vítores de la sección de aficionados extra empinada llamada The Wall detrás de una canasta en esta futurista arena de 18 meses de antigüedad.

James puso al frente a Barras con 31 segundos por jugar con una clavada tras rebote, pero Wembanyama encestó dos tiros libres para empatar antes de que Leonard sentenciara el partido.

Jokic y Doncic no jugaron, dejando al Mundo con apenas siete jugadores.