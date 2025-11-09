Las Atenienses de Manatí (2-1) se colocaron a medio camino de conquistar su segundo campeonato en la historia de la franquicia, al superar el sábado 80-75 a las Explosivas de Moca (1-2) en un emocionante tercer partido de la serie final 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), celebrado en el coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo.

El cuarto encuentro de la serie está pautado para mañana, lunes, a las 8:00 p.m. en el coliseo Juan Aubín Cruz Abreu de Manatí, con transmisión en vivo por Punto 2.

Las locales comenzaron con fuerza gracias a Leigha Brown, quien con cuatro puntos consecutivos le dio ventaja temprana a las Explosivas, 10-2, con 6:57 del primer cuarto. Sin embargo, las Atenienses reaccionaron con una impresionante corrida de 22-0, sellada por un triple de Jessica Jackson, para asumir el control del partido 29-15 con apenas 12 segundos en el reloj. El primer periodo finalizó 29-18 a favor de las visitantes.

En el segundo parcial, Jackson volvió a brillar al registrar la mayor ventaja del encuentro, 35-19, con un tiro brincado, restando 7:30. Las Atenienses dominaron la primera mitad, 49-37.

A pesar de ir abajo, las Explosivas mostraron su espíritu combativo. Un canasto de Hillary Martínez acercó a Moca 72-69 con 2:27 por jugar del último cuarto. No obstante, Chelsea Mitchell respondió con cinco puntos consecutivos que ampliaron la ventaja manatieña 77-69, asegurando el triunfo.

Mitchell fue la figura ofensiva del encuentro con 28 puntos, seguida por India Pagán con 16, Pamela Rosado con un brillante desempeño de 14 unidades, 11 rebotes y ocho asistencias, y Jessica Jackson con 13 tantos desde el banco.

Por Moca, Leigha Brown lideró la ofensiva con 25 puntos, mientras que Samantha Fuehring añadió 18, Ashley Torres 12 y Hillary Martínez 10.