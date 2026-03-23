Los campeones defensores, Vaqueros de Bayamón, no pudieron proteger su casa en el inicio de la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y cayeron 78-77 ante los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Rubén Rodríguez, donde jugaron sin sus refuerzos por sanción.

El encuentro se decidió en un dramático final, en el que Bayamón tuvo oportunidad de ganar. La última posesión terminó con jugadores de ambos equipos disputando el balón en el suelo, sin que los locales pudieran concretar la jugada decisiva.

En su debut en el BSN, el agente libre de la NBA Malik Beasley lideró la ofensiva de los Cangrejeros con 21 puntos, ocho rebotes y dos asistencias. Durante el partido también protagonizó intercambios con jugadores y fanáticos de Bayamón. Por los Vaqueros, Jordan Cintrón fue el mejor anotador con 20 puntos.

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Isaiah Palermo observa fijamente a Malik Beasley tras anotarle un canasto. ( Baloncesto Superior Nacional )

Los Vaqueros no contaron con sus tres importados —el exenebeísta Jae Crowder, quien disputó finales consecutivas de la NBA con el Heat de Miami y los Suns de Phoenix en 2020 y 2021, ni con Jaylin Galloway y Xavier Cooks, ambos con experiencia en la liga de Australia— tras ser sancionados por violar el Reglamento sobre el Tope Contractual Colectivo e Impuesto de Lujo.

La infracción se produjo luego del pago de una bonificación al refuerzo Rayjon Tucker por el campeonato de la temporada 2025, acción no permitida.

El equipo bayamonés tampoco contará con sus refuerzos en los partidos del 25 y 27 de marzo, ante Manatí y Quebradillas, respectivamente. Además, fue multado con $50,000 y perderá todos sus turnos en el sorteo de jugadores de nuevo ingreso del próximo año, tras retirar una apelación presentada ante la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.

Atléticos vencen a los Osos

En el primer partido de la jornada dominical, los Atléticos de San Germán vencieron 99-92 a los Osos de Manatí en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”. El importado George Alexander Hamilton lideró la ofensiva con 26 puntos, seguido por Antonio Gordon con 18, Nick Perkins con 14 y Montrezl Harrell con 12.

Por Manatí, destacaron Tyquan Rolón con 20 puntos, Tyler Cook con 16, Chris Ortiz con 11 y Michael J. Bruesewitz con 10.