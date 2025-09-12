El presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Dalmau, informó este viernes a Primera Hora que la temporada 2026 comenzará el 21 de marzo y terminará el 28 de junio, mientras que los playoffs se llevarán a cabo en la segunda semana de julio.

Los playoffs de la llamada “liga más dura” darán inicio en esa fecha debido al periodo de liberación de jugadores que exige la FIBA del 29 de junio al 7 de julio por la tercera ventana clasificatoria a la Copa Mundial 2027, explicó Dalmau.

En esta fase de calificación, Puerto Rico verá acción el 3 y 6 de julio ante Canadá y Bahamas. Aún se desconoce la sede de ambos partidos, indicó la Federación de Baloncesto (FBPUR) a este medio.

Las fechas de la temporada 2026 del BSN se decidieron esta tarde mediante una votación en la primera reunión de apoderados, efectuada durante este periodo muerto.

Según Dalmau, este primer encuentro fue de carácter informativo, por lo que solo se repasaron los logros de la campaña pasada y lo único que requirió ser aprobado fueron los días que arrancará y concluirá el venidero torneo.

“En esta primera reunión lo que hicimos fue discutir los resultados de la temporada 2025. Fuimos en detalle de los números que ya se habían compartido con los medios. También se discutió la agenda del año y se aprobaron las fechas del comienzo del torneo 2026. Fue una informativa, excepto lo del calendario”, dijo el presidente liguero en una entrevista telefónica con Primera Hora .

“Vamos a estar evaluando más adelante todo tipo de propuesta para ver si se trabajará en 2027 una modalidad distinta de torneo. Más adelante, estaremos dando noticias sobre eso en caso de que sea una propuesta que lleve el apoyo de la junta”, añadió.

Dalmau también compartió que en esta primera reunión se estableció que la junta de directores del BSN volverá a reunirse el 17 de octubre para discutir el reglamento general y el 14 de noviembre para revisar las reglas del torneo.

Además, adelantó que en la próxima campaña participarán las 12 franquicias, divididas en las Conferencias A y B, y que la serie regular volverá a constar de 34 partidos, como de costumbre.

El presidente liguero sostuvo que, de ocurrir un cambio en el formato de campeones de conferencia avalado la temporada anterior, se determinaría en la reunión programada para noviembre.

La pasada campaña fue la primera que se jugó bajo este formato. Los playoffs se disputaron en series entre equipos de la misma conferencia hasta determinar un campeón de cada una, que luego se enfrentaron en la gran final.

La medida fue presentada por el apoderado de los Atléticos de San Germán, José “Cheo” Rivera, y avalada por Dalmau en marzo de 2024. Está vigente hasta 2027.

“Eso se aprobó por tres años, pero siempre la junta tiene la capacidad de enmendar si entiende que es necesario”, recordó el presidente de la liga.

Dalmau, por otro lado, aseguró que no se discutieron otros temas pendientes como la supuesta violación al tope salarial por parte de algunas franquicias, ya que la auditoría a las nóminas de los equipos realizada por una firma externa todavía no ha finalizado.

“Estamos en un proceso y, en su momento, se discutirá. No es un tema que tengamos que informar nada. El ejercicio de verificación de contratos está en proceso”, comentó el presidente del BSN.

Carlos “Cady” Acosta, apoderado de los Indios de Mayagüez, también confirmó a este diario que las nóminas de los equipos no fueron un tema que se trajo a la mesa porque la auditoría de la firma externa continúa en proceso.

“No hubo break porque todavía están en el proceso de evaluación de toda la información que se sometió y, obviamente, no estaban listos para discutir ese tema. Ese tema no se tocó. Se discutieron las fechas del torneo, el itinerario de las reuniones ordinarias y otras cosas, como los resultados de la temporada pasada”, declaró Acosta.