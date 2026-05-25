Los Osos de Manatí adquirieron al escolta Isaac Sosa desde los Cangrejeros de Santurce, informó este lunes el Baloncesto Superior Nacional (BSN) en declaraciones escritas.

Como parte del acuerdo, los Cangrejeros recibieron el turno de primera ronda del Sorteo de Jugadores de Nuevo Ingreso 2031.

Previo a este canje, el canastero había sido enviado de los Gigantes de Carolina-Canóvanas a Santurce por una selección de segunda ronda del Sorteo de Nuevo Ingreso de 2027.

Con los Gigantes, promedió 3.3 puntos por juego.