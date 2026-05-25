Los Leones de Ponce cayeron el domingo por 85-80 ante los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Coliseo Carlos Miguel Mangual, en el único choque en el calendario del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con la victoria, la escuadra gigante mejoró su marca a 12-9 en el tercer puesto de la Conferencia A. Los Leones, por su parte, juegan para 8-14 en el quinto lugar de la Conferencia B.

Por los Gigantes, Tremont Waters lideró la ofensiva con 24 puntos. Le siguió Dyondre Dominguez con 19 tantos y 12 rebotes, mientras Jaylen Nowell terminó con 18 unidades.

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Darius Bazley encabezó la ofensiva ponceña con un doble-doble de 20 puntos y 17 rebotes. Jordan Murphy añadió 19 unidades, Brady Manek aportó 17 tantos y Jezreel De Jesús sumó 13 puntos.

Los Gigantes dominaron la primera mitad con marcador de 48-42, aunque la manada reaccionó en el cuarto parcial.

Ponce logró tomar la delantera, 75-70, restando 7:18 del periodo final, gracias a un triple de Manek y un tapeo de Bazley.

Sin embargo, los locales respondieron con un avance 15-2 que cambió el rumbo definitivo del encuentro. Una bandeja de Waters colocó el marcador 85-78 con 1:54 por jugarse para asegurar la victoria de los Gigantes.