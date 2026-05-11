El coach Nelson Colón salió este lunes de la dirección de los Cangrejeros de Santurce en medio de la mala racha por la que atraviesa el quinteto en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

La información fue confirmada tanto por la franquicia cangrejera como por el propio técnico.

En un mensaje colocado en sus redes sociales, Colón lamentó que el equipo no haya alcanzado los objetivos trazados para esta temporada y, por ello, anunció su salida como técnico.

“Me dirijo a ustedes con un sentimiento de profundo respeto. Lamento sinceramente el rumbo que tomó esta temporada; es difícil procesar que no logramos convertirnos en el equipo que todos proyectamos”, expresó Colón en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

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Comunicado del coach nelson Colón tras su salida de los Cangrejeros de Santurce ( Captura )

“Mi formación me enseñó a no abandonar, pero la madurez nos dicta que hay momentos para luchar y otros para actuar con inteligencia. Me marcho agradecido por el cariño recibido, esta es una gran franquicia que merece reencontrarse con el éxito”, agregó.

Los Cangrejeros, una de las franquicias considerada contendiente al título debido a la calidad de jugadores que integran su plantilla, ha tenido una dolorosa temporada. Marchan últimos en el Grupo A con récord de 6-11. Han perdido tres partidos seguidos y seis de sus últimos siete compromisos.

“Mi gratitud a Noah Assad, a su familia y a todo el equipo administrativo por el respaldo incondicional desde el primer día. A los jugadores, les deseo salud y la mayor de las suertes. Espero que logren alcanzar el objetivo trazado. Gracias también a mi grupo de trabajo por su entrega total”, compartió Colón.

“La vida nos enseña que nuestro tiempo es limitado y nada es eterno: entender eso nos quita el miedo a perder y nos da la libertad para seguir construyendo”, concluyó.

Por su parte, la gerencia de los Cangrejeros también compartió un parte de prensa en el que aseguró que “por mutuo acuerdo, el dirigente del equipo Nelson Colón ha concluido su relación profesional con la organización”.

La gerencia asegura que la salida de Nelson Colón fue por mutuo acuerdo. ( Captura )

“Agradecemos profundamente su profesionalismo, compromiso y liderazgo durante su tiempo al frente de nuestra franquicia. Su aportación fue parte importante del desarrollo competitivo y la cultura de nuestro equipo”, reza el comunicado, que además le desea éxito en sus futuros proyectos, a la vez que aseguran que continuarán enfocados en los objetivos trazados para esta temporada.

La última derrota de Santurce fue el domingo, cuando cayeron, 82-80, ante los campeones defensores, Vaqueros de Bayamón. Su próximo compromiso será el martes, cuando reciban a los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Coliseo Roberto Clemente.

No se indicó, de inmediato, quién asumirá las riendas de los Cangrejeros.