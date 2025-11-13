Las Explosivas de Moca se negaron a perder la corona el miércoles.

Con una actuación cargada de energía a lo largo del quinto choque, el conjunto mocano logró extender la serie final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) a un sexto juego tras derrotar 87-80 a las Atenienses de Manatí.

El triunfo, sellado por Ashley Torres cuando tomó el control con dos triples consecutivos que despegaron a las Explosivas en el marcador, mantuvo con vida a Moca, que este viernes enfrentarán el reto de viajar a Manatí y vencer a unas Atenienses que no han cedido terreno fácilmente en su cancha.

PUBLICIDAD

Dos de los tres triunfos del quinteto, dirigido por Michelle González, han sido en el Coliseo Juan Abuín Cruz Abreu “Bincito”, de Manatí.

“Era ganar o irnos a casa. Sabíamos la urgencia que teníamos y sabíamos que teníamos que venir con la misma energía desde el principio. Estamos enfocadas ahora con la misma energía para el viernes y poder traer (a Moca) la serie para poder terminarla aquí en casa”, expresó Torres al portal deportivo Talento Real al concluir el choque.

Con la serie 3-2 a favor de Manatí, las Explosivas buscan forzar un decisivo séptimo partido y mantener vivas sus aspiraciones de sumar el segundo campeonato de la franquicia. Mientras, las Atenienses batallarán para terminar el baile de coronación y también sumar su segundo cetro en el BSNF.