Carlos Morales pasó la mayor parte del año pasado enfrentando una batalla silenciosa contra el cáncer. Al dirigente le diagnosticaron la enfermedad en la garganta en enero y, luego de un largo proceso que incluyó quimioterapia y radioterapia, entró en remisión en agosto.

“Yo tuve cáncer de garganta el año pasado, pero gracias a Dios estoy libre de cáncer desde agosto”, reveló Morales en una entrevista telefónica con Primera Hora desde Los Ángeles, California. “Bajé muchas libras. De 230 libras, bajé a 160, pero ya estoy en 170”, compartió.

“Estuve en tratamiento hasta junio. Después de eso, me fui de viaje porque se casaba mi hijo y, cuando regresé en agosto, fui a la cita de seguimiento y, gracias a Dios, estaba totalmente libre de cáncer”, continuó.

El cáncer de garganta no suele causar síntomas inmediatos. Cuando los síntomas se hacen evidentes, suelen ser similares a los de afecciones menos graves, como dolor de garganta o de oído, según el portal Cleveland Clinic. Los tumores suelen formarse en la parte media de la garganta (orofaringe) o la parte alta (laringe).

Morales, de 67 años, contó que se encuentra en buen estado de salud y que se realiza evaluaciones médicas cada seis meses tras entrar en remisión. La última fue hace dos semanas y aseguró que “gracias a Dios, está todo bien”.

“Le agradezco a los que estuvieron orando y demás. Yo no lo publiqué, pero le doy las gracias a los que lo sabían y se comunicaron. Gracias al Señor, estamos bien”, comentó.

Morales, quien cuenta con una destacada carrera como dirigente de la Selección Nacional y del Baloncesto Superior Nacional (BSN), indicó que actualmente se desempeña como entrenador en The Academy of Central Florida —institución que su hijo fundó junto a Richie Dalmau— y como comentarista de la NBA en Amazon Prime.