Bayamón. Restando 8:49 minutos en el primer parcial del juego entre los Vaqueros de Bayamón y los Cangrejeros de Santurce, Chris Duarte anotó sus primeros puntos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con un triple que alborotó el Coliseo Rubén Rodríguez.

Fue un canasto por el que Duarte tuvo que esperar bastante, aunque necesitó menos de dos minutos desde que sonó el primer silbato para convertirlo.

El refuerzo dominicano se perdió los primeros cinco partidos de los Vaqueros mientras esperaba la aprobación de un visado de cambio de patrono. Durante casi tres semanas, tuvo que observar desde las líneas a sus compañeros defender los colores de Bayamón, pero el martes recibió la noticia de que el trámite había sido completado y la espera valió la pena.

Duarte registró 22 puntos, incluyendo cinco triples, siete rebotes y seis asistencias para liderar a los Vaqueros a una contundente victoria en un duelo entre los dos mejores equipos de la Conferencia A. Y al terminar el partido, el exjugador de la NBA tenía una sonrisa de oreja a oreja.

“Sentí muchas emociones, cuando anoté ese primer triple, ya que llevaba mucho tiempo sin jugar. De verdad que las emociones que se sienten aquí en el ‘Rancho’ son algo muy diferente. La fanaticada, el cariño y el amor hacia el equipo y hacia mí es algo increíble. Cuando tú metes un tiro, una bandeja o haces una jugada buena, quieres que suceda de nuevo al sentir esa energía de ellos”, contó Duarte en un aparte con la prensa después del triunfo.

“Estoy muy emocionado y agradecido con Dios por darme la oportunidad de volver a jugar y sentir esa emoción que me permitió volver a mi niñez cuando me divertía jugando baloncesto”, abundó.

Antes de la noche del miércoles, el canastero de 27 años no había participado en un juego de baloncesto profesional desde el pasado 2 de febrero, cuando vio un minuto de acción en la derrota de los Bulls de Chicago ante los Pistons de Detroit.

Al poco tiempo, fue cortado, junto al veterano Torrey Craig, para abrir espacio para Zach Collins, Tre Jones y Kevin Huerter, quienes llegaron a Chicago como parte de un triple cambio en el que Zach LaVine terminó en Sacramento y De’Aaron Fox en San Antonio. Un mes después, los Vaqueros lo anunciaron como su tercer importado.

“Yo creo que fui bien paciente confiando en el equipo de que todo iba a salir bien y que ese día, en el que mi visado fuera aprobado, iba a llegar. Era algo que estaba fuera de mi control”, relató acerca de cómo vivió las casi tres semanas que esperó por la aprobación de su visado de cambio de patrono.

“Hubo un momento de ese día (el lunes) que pensé dejar de preguntar por mi visado porque son cosas que no puedo controlar y pienso que ya me estaba mortificando, como decimos nosotros. Justamente, llegó la noticia ese día y me puse muy feliz con la sorpresa”, añadió.

Con su esperado debut ya en el pasado, Duarte comentó que está enfocado en ayudar a Bayamón a conquistar su decimoséptimo campeonato del BSN, mientras sigue desarrollando su juego. De lograrlo, dejaría un legado en esta isla al igual que varios de sus compatriotas, como Víctor Liz, Rigoberto Mendoza, entre otros.

“Para mí es un honor estar aquí y ser uno más en esta liga. Esto es una buena oportunidad para mí. Estoy bien joven, me queda mucho baloncesto y me falta mucho por aprender. Estoy para ganar campeonatos y desarrollar mi juego. Quiero seguir desarrollando mi juego y ver dónde será el siguiente paso de mi carrera”, expresó.

Antes de firmar con los Vaqueros, Duarte recibió ofertas de equipos en otras partes del mundo, pero vio al BSN como la mejor opción por lo complicado que es conseguir un espacio en una plantilla de la NBA ese momento de la campaña y muchas ligas en Europa estaban por terminar.

El próximo juego de Duarte y los Vaqueros, que juegan para marca de 5-1, será el domingo cuando visiten a los Indios de Mayagüez en el Palacio de Recreación y Deportes.