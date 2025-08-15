El Baloncesto Superior Nacional (BSN) informó este viernes que más de 1,015,000 fanáticos visitaron las canchas de las 12 franquicias esta temporada, una cifra récord en los 95 años de historia de la denominada “liga más dura”, según validó el historiador Francisco “Paquito” Rodríguez.

Mediante un comunicado de prensa, el BSN también dio a conocer que el contenido digital gestionado por la liga y distribuido en sus plataformas superó las 277 millones de visualizaciones, lo que representa un aumento de 270 por ciento respecto de la pasada campaña.

Más de 26 millones de esas reproducciones se generaron a través del canal de YouTube de la liga, el cual transmitió este año todos los partidos.

“Esta temporada 2025 ha demostrado, una vez más, que el BSN es el motor deportivo cultural más grande de Puerto Rico. No solo hemos roto récords de asistencia y audiencia, sino que también hemos fortalecido el vínculo con nuestros fanáticos a través de más y mejores plataformas”, dijo Ricardo Dalmau, presidente del BSN, en declaraciones escritas.

“Nuestro compromiso es seguir innovando para que cada temporada supere a la anterior y nuestro producto sea del disfrute de todos. Agradecemos su apoyo, la entrega de nuestros jugadores y la labor realizada por los apoderados y todos los componentes del BSN”, continuó.

En el caso de la serie final entre los Vaqueros de Bayamón y los Leones de Ponce, que acabó en cinco juegos, el BSN reveló que obtuvo sobre 3.4 millones de vistas en transmisiones oficiales con un promedio de 682,000 por partido. Esto refleja un alza de 49 por ciento a lo registrado la pasada temporada, cuando los Criollos de Caguas disputaron el campeonato con los Osos de Manatí.

Chris Duarte, refuerzo de los Vaqueros de Bayamón, maneja el balón en el primer juego de la final del BSN contra los Leones de Ponce. ( BSN / Joseph Colón )

Sin embargo, la final de la Conferencia A entre los Vaqueros y los Cangrejeros de Santurce generó más visualizaciones que la serie de campeonato, con más de 5.3 millones y una media de 410,000 por juego.

En televisión, el BSN registró esta temporada un aumento global de 57 por ciento y 41 por ciento en el share de hogares. De acuerdo con información provista por Nielsen, los cuartos de final y las finales de conferencia tuvieron un promedio de 8.8 de rating y de 23.5 en el share en las transmisiones de Telemundo, lo que supone un incremento de 21% y 25% respectivamente sobre la campaña anterior. Mientras que, en las transmisiones por Punto 2, el promedio fue de 4.7 en rating y 11.4 en share, cifras que superaron en un 38% las de la temporada 2024 en ambos renglones.